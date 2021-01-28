Netflix’in En Çok İzlenen Dizisi Belli Oldu

Netflix’in en çok izlenen dizisi açıklandı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan dijital yayın platformu Netflix’in en fazla izlenen dizisine ilişkin detaylar haberimizde.

Netflix’in En Çok İzlenen Dizisi Nedir?

Dünyanın en popüler dijital yayın hizmeti olan Netflix’te en fazla izlenen dizi belli oldu. 25 Aralık 2020 tarihinde yayımlanmaya başlayan Bridgerton, iilk 28 gün içerisinde 82 milyon hanede izlenerek büyük bir başarının altına imza attı. Böylece Bridgerton, platformun en fazla izlenen dizisi unvanına sahip oldu.

Julia Quinn’in romanından uyarlanan Bridgerton, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, İngiltere Brezilya ve Fransa dahil olmak üzere 83 ülkede en fazla izlenen Netflix yapımı olmayı başardı. Dönem draması, Türkiye’de de bu ay en fazla izlenen Netflix içeriği oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre dizi, Japonya hariç yayımlandığı her ülkede ilk 10’a girdi.

Tüm dünyada kısa süre içerisinde çok popüler hale gelmeyi başaran yapımın başrol oyuncusu Phoebe Dynevor, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulundu. Dynevor, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dizinin hayranlarına teşekkür etti ve "Bu dizinin arkasındaki ekiple gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Bridgerton Konusu Nedir?

Başarılı dönem draması olan Bridgerton’ın Netflix tanıtım yazısında, “Bridgerton ailesinden birbirine sıkı sıkıya bağlı sekiz kardeş, Londra yüksek sosyetesinde aşkı ve mutluluğu arıyor” ifadeleri yer alıyor. 7,3 IMDb puanına sahip olan yapımın oyuncu kadrosunda Jonathan Bailey, Harriet Cains, Bessie Carter, Nicola Coughlan, Ruth Gemmell ve Claudia Jessie gibi isimler yer alıyor.

Netflix Abone Sayısı

Dijital yayın hizmeti, geçtiğimiz haftalarda abone sayısını açıklamıştı. Platformun abone sayısı 203.6 milyona ulaştı. Netflix, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 8.5 milyon ücretli aboneye sahip oldu. Hizmet, 2020 yılı boyunca toplamda 37 milyon yeni aboneye sahip olarak rekora imza attı.

Paylaşılan finans raporuna göre şirket, geçtiğimiz yıl 25 milyar dolar kazanç elde etti. 2021 yılının ilk çeyreğinde ise 6 milyon kişinin dijital yayın hizmetine abone olacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl bu kadar yüksek abone sayısına ulaşmada yeni tip koronavirü salgınının önemli bir rolü bulunuyor.