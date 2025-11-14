EA SPORTS FC 26'da Dev İndirim! Fırsatı Kaçırmayın

Futbol oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. PlayStation ve Xbox mağazalarında başlayan kampanya ile birlikte EA SPORTS FC 26 indirime girdi. Oyuncuların uzun süre eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün. Peki, FC 26 kaç TL'ye satılıyor?

EA SPORTS FC 26'nın Fiyatı Düştü

En iyi futbol oyunları arasında yer alan EA SPORTS FC 26'nın standart sürümü PlayStation ve Xbox mağazalarında yüzde 50 oranında indirime girdi. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği oyun, PlayStation mağazasında kampanya kapsamında 2.899,99 TL yerine 1.449,99 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

PlayStation mağazasında kampanya 2 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Popüler futbol oyunu Xbox mağazasında 2.899,99 TL'den 1.450 TL'ye düştü. Xbox mağazasındaki kampanyanın yalnızca Game Pass aboneleri için geçerli olduğunu belirtelim. Xbox'taki kampanya 16 Kasım tarihinde bitecek.

Steam ve Epic Games mağazalarında ise şu anda herhangi bir indirim mevcut değil. EA SPORTS FC 26'nın standart sürümü Steam'de 69.99 dolar (2.962 TL), Epic Games mağazasında ise 2.599,99 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Ayrıca EA Play abonelerine özel FC 26'nın 10 saatlik deneme sürümü de mevcut.

EA SPORTS FC 26 Fragmanı

EA SPORTS FC 26 Nasıl Bir Oyun?

Popüler bir futbol oyunu olan EA SPORTS FC 26'da Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteği bulunuyor. Oyundaki Türkçe spikerler arasında Özkan Öztürk ve Ertem Şener bulunuyor. Türkçe spiker desteği, maç atmosferini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Böylece daha keyifli bir oyun deneyimi elde ediliyor.

Başarılı oynanış sistemine ve kaliteli grafiklere sahip olan oyunda ister dostluk maçları yapabiliyor, ister turnuvalarda mücadele edebiliyoruz. Ayrıca bir teknik direktör veya futbolcu oluşturup kariyer yapma fırsatına da sahibiz. Bunların yanı sıra FC serisinin en popüler modu olan Ultimate Team modu FC 26'da da bulunuyor.