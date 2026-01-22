8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 90W Hızlı Şarja Sahip

vivo V70 FE hakkında önemli bilglier ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda SDPPI sertifikası alan vivo V70 FE, yeni bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir Dimensity işlemcisinin yer alacak. Telefon ayrıca 90W hızlı şarj desteğiyle de öne çıkacak.

vivo V70 FE, Yeni Bir Sertifika Aldı

vivo V70 FE, ER55857/26 model numarası ile birlikte TDRA sertifika platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, akıllı telefonun Birleşik Arap Emirlikleri pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. Android telefonun Birleşik Arap Emirlikleri dışında hangi ülkelerde satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

vivo V70 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

MediaTek Dimensity 7300 Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 RAM: 8 GB

8 GB Hızlı Şarj: 90W

Akıllı telefonda MediaTek'in Dimensity 7300 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan vivo S30'da ise Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelecek akıllı telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Batarya kapasitesine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. vivo V60'da 6.500 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Yeni modelde de benzer bir batarya görebiliriz.

vivo V70 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo V70 FE'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.