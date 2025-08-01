GTA Güvenlik Menzilinde: Doğrulama Yapmayan Oynayamayacak

Son yıllarda oyunların daha güvenli bir ortama dönüştürülmesi için gerekli çalışmalar revaçtayken, bu defa menzile giren isim Rockstar Games'in efsanevi oyunu GTA Online oldu. Çıkışının üzerinden 12 sene geçmiş olmasına rağmen halen günlük bazda binlerce oyuncuya ulaşan GTA Online, resmi yaş doğrulama sistemiyle çalışacağına dair söylentilerle gündemde. İlk rotanın İngiltere olacağı, sonrasında tüm dünyaya yayılacağı düşünülüyor.

GTA Online'a Yaş Doğrulama Sistemi Geliyor

Birleşik Krallık'taki Online Safety Act (Çevrimiçi Güvenlik Yasası) ile paralel olarak ilk durağın İngiltere olması beklenen yeni güvenlik önlemi, sektörden doğru sızıntılar paylaşan Tez2 tarafından keşfedildi. Sosyal ağ X üzerinden açıklama yapan Tez2, veri madenciliği yaptığı sıralarda Rockstar'ın yaş kontrolü uygulamasına dair parametrelere rastladı. Buna göre kullanıcıların metin sohbeti, Snapmatic (oyun içi fotoğraf uygulaması) ve telefon mesajları gibi içeriklere erişim sağlamak için yaşını doğrulaması gerekecek.

Neden GTA Online Hedef Alındı?

Oyunların ekstra güvenlik önlemleri alması gerektiğine dair talep, son zamanlarda çok yoğundu. GTA Online bu noktadaki tek oyun değil; benzer şekilde Roblox da özellikle çocukların güvenliği için belli başlı güvenlik önlemleri almaya zorlandı. Roblox CEO'su her ne kadar platformun güvenli olduğunu düşünse de, ebeveynler Roblox'un tehlikeli bir ortam olduğunu savunuyor. O yüzden Roblox'a girmek için doğrulama zorunluluğu getirildi. Suç temalı bir oyun olan Grand Theft Auto V'nin de bu kategoriye girmesi şaşılacak şey değil.

GTA 6 Online İçin De Doğrulama Zorunluluğu Olacak

Şayet işler resmiyete kavuşursa mevcut GTA Online'a giriş için resmi belgelerle yaş doğrulaması yapma dönemi başlayacak. İlaveten, Rockstar Games'in gelecek sene piyasaya sürmeye hazırlandığı GTA 6 için de durum aynı. Tıpkı GTA 5 gibi GTA 6 Online da doğrulama sistemine tâbi tutulacak. Rockstar'ın bu politikayı ne ölçüde katı uygulayacağı ve doğrulama sürecinin teknik altyapısının nasıl işleyeceği henüz bilinmiyor olsa da ilk fitil ateşlenmiş durumda.