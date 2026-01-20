Nintendo Switch 2 Alacaklar Dikkat: Gizli Zam Kapıda Olabilir!

Yapay zeka teknolojileri sunduğu kolaylıkların yanında donanım sektöründe beklenmedik bir krizi de beraberinde getirdi. Son dönemde pek çok üretici geliştirdiği yeni akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve hatta oyun konsolları için gerekli bellek ve işlemcileri tedarik etmekte bir hayli zorlanıyor.

Yaşanan donanım kıtlığı doğal olarak bileşen fiyatlarının artmasına ardından ürünlerin de pahalılaşmasına neden oluyor. Gelen son bilgiler Nintendo Switch 2'nin de bu maliyet artışından nasibini alacağını gösteriyor. İşte detaylar!

Nintendo Switch 2 Fiyatları Yakında Artabilir

Pazar araştırma şirketi Niko Partners tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre artan üretim maliyetleri Nintendo'nun oyun konsolları için fiyat politikasını değiştirmesine neden olabilir. Şirketin özellik yakında Nintendo Swtich 2'nin fiyatını dolaylı yoldan artırabileceği belirtiliyor.

Aktarılanlara göre Nitendo, an itibarıyla yurt dışında 449 dolara alıcı bulan standart Nintendo Switch 2 versiyonunu satıştan kaldıracak. Şirket bu versiyonun yerine beraberinde Nintendo oyunlarının veya diğer ürünlerle birlikte satılan Switch 2 paketlerini raflara koyacak.

Tahmin edebileceğiniz üzere bu versiyonlar standart modele göre çok daha yüksek fiyat etiketlerine sahipler. Aslına bakacak olursanız şirket bu hamlesiyle kullanıcıları daha fazla ürün almaya yönlendirerek daha fazla kar elde etmeyi planlıyor.

Bununla birlikte daha öncesinde benzer stratejileri Sony ve Microsoft gibi diğer üreticilerin de uyguladığını da belirtelim. Ayrıca merak edenler için Nintendo Switch 2 güncel olarak ülkemizde farklı paket seçenekleriyle 25 bin ila 40 bin TL bandında alıcı buluyor.

Nintendo Switch 2 Özellikleri

Ekran Boyutu : 7.9 inç

: 7.9 inç Ekran Çözünürlüğü : 1920x1080p (FHD)

: 1920x1080p (FHD) TV Oyun Çözünürlüğü : 3840x2160p (4K/UHD)

: 3840x2160p (4K/UHD) Ekran Teknolojisi : LCD

: LCD Piksel Yoğunluğu : 278 PPI

: 278 PPI Yenileme Hızı : 120 Hz

: 120 Hz Depolama Kapasitesi : 256 GB

: 256 GB Batarya Kapasitesi : 5220 mAh

: 5220 mAh Grafik İşlemcisi : NVIDIA Tegra T239

: NVIDIA Tegra T239 RAM : 12 GB

: 12 GB Ağırlık : 534g

: 534g İşletim Sistemi : Nintendo OS

: Nintendo OS Şarj Girişi : USB Type-C

: USB Type-C Kontroller : Joy-Con 2

: Joy-Con 2 microSD Kart Desteği: 2 TB'a kadar genişletilebilir depolama

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.