Nintendo Switch 2 Alacaklar Dikkat: Gizli Zam Kapıda Olabilir!
Nintendo Switch 2 yapay zeka ve bellek krizi nedeniyle zamlanabilir. Şirket standart versiyonu piyasadan çekip birleşik paketlerle konsolun fiyatını artıracak.
⚡ Önemli Bilgiler
- Yapay zeka endüstrisi nedeniyle yaşanan donanım krizi Nintendo cephesini fiyat artışına gitmeye zorluyor.
- Artan maliyetler nedeniyle Nintendo Switch 2'nin standart versiyonlar yerine birleşik paketlerle satışa sunulması bekleniyor.
- Sevilen oyun konsolu ülkemizde e 25 bin ila 40 bin TL bandında alıcı buluyor.
Yapay zeka teknolojileri sunduğu kolaylıkların yanında donanım sektöründe beklenmedik bir krizi de beraberinde getirdi. Son dönemde pek çok üretici geliştirdiği yeni akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve hatta oyun konsolları için gerekli bellek ve işlemcileri tedarik etmekte bir hayli zorlanıyor.
Yaşanan donanım kıtlığı doğal olarak bileşen fiyatlarının artmasına ardından ürünlerin de pahalılaşmasına neden oluyor. Gelen son bilgiler Nintendo Switch 2'nin de bu maliyet artışından nasibini alacağını gösteriyor. İşte detaylar!
Nintendo Switch 2 Fiyatları Yakında Artabilir
Pazar araştırma şirketi Niko Partners tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre artan üretim maliyetleri Nintendo'nun oyun konsolları için fiyat politikasını değiştirmesine neden olabilir. Şirketin özellik yakında Nintendo Swtich 2'nin fiyatını dolaylı yoldan artırabileceği belirtiliyor.
Aktarılanlara göre Nitendo, an itibarıyla yurt dışında 449 dolara alıcı bulan standart Nintendo Switch 2 versiyonunu satıştan kaldıracak. Şirket bu versiyonun yerine beraberinde Nintendo oyunlarının veya diğer ürünlerle birlikte satılan Switch 2 paketlerini raflara koyacak.
Tahmin edebileceğiniz üzere bu versiyonlar standart modele göre çok daha yüksek fiyat etiketlerine sahipler. Aslına bakacak olursanız şirket bu hamlesiyle kullanıcıları daha fazla ürün almaya yönlendirerek daha fazla kar elde etmeyi planlıyor.
Bununla birlikte daha öncesinde benzer stratejileri Sony ve Microsoft gibi diğer üreticilerin de uyguladığını da belirtelim. Ayrıca merak edenler için Nintendo Switch 2 güncel olarak ülkemizde farklı paket seçenekleriyle 25 bin ila 40 bin TL bandında alıcı buluyor.
Nintendo Switch 2 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 7.9 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1920x1080p (FHD)
- TV Oyun Çözünürlüğü: 3840x2160p (4K/UHD)
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Piksel Yoğunluğu: 278 PPI
- Yenileme Hızı: 120 Hz
- Depolama Kapasitesi: 256 GB
- Batarya Kapasitesi: 5220 mAh
- Grafik İşlemcisi: NVIDIA Tegra T239
- RAM: 12 GB
- Ağırlık: 534g
- İşletim Sistemi: Nintendo OS
- Şarj Girişi: USB Type-C
- Kontroller: Joy-Con 2
- microSD Kart Desteği: 2 TB'a kadar genişletilebilir depolama
En İyi 10 Nintendo Switch Oyunu
Bu yazımızda sizlere en iyi Nintendo Switch oyunlarını sıraladık.
Çip Krizi Oyunları da Vurdu: Nintendo Switch 2 Kartuşları Küçülüyor!
Son dönemde artan NAND bellek krizi nedeniyle Nintendo Switch 2 için üretilen 64 GB'lık kartuşlar yerini 16 GB ve 32 GB'lık yeni kartuş seçeneklerine bırakacak.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.