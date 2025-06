Ünlü Çinli Otomobil Üreticisi Avrupa'yı Fethetmeye Geliyor!

Son yıllarda elektrikli araçların hızla popülerleşmesiyle birlikte, Çin merkezli otomobil üreticilerinin küresel pazarda ciddi bir üstünlük kurduğuna tanık oluyoruz. Özellikle Avrupa’da BYD ve Chery gibi markalar, uygun fiyatlı ve teknolojik modelleriyle kısa sürede kıtanın köklü otomotiv devlerini geride bırakmayı başardı.

Görünüşe göre bu yükselişe şimdi bir marka daha ekleniyor. Gelen son bilgiler, Çin’in önde gelen elektrikli araç üreticilerinden Nio'nun, Avrupa’daki varlığını genişletmeye hazırlandığını gösteriyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Nio imzası taşıyan yeni modeller çok yakında Avrupa’nın yedi farklı pazarında yollara çıkacak.

Şirketin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Nio otomobilleri 2025 ve 2026 yılları içinde Avusturya, Belçika, Çekya, Macaristan, Lüksemburg, Polonya ve Romanya pazarlarında satışa sunulacak. Firma bugüne kadar sadece kıtada Norveç'te faaliyet gösteriyordu.

Nio, bu genişleme sürecinde sadece kendi markasını değil, aynı zamanda alt markası Firefly’ı da sahaya sürecek. Şirket, Avrupa’daki faaliyetlerini yerel distribütörler üzerinden yürüteceğini belirtirken, bu kapsamda çok markalı bir iş modeli benimseneceğini vurguluyor.

Lansman aşamasında sunulacak modeller arasında Nio ES6, ES8, ET5, ET5 Touring ve Firefly’ın tek mevcut modelinin yer alması bekleniyor. Öte yandan Audi ile yaşanan marka ismi uyuşmazlığı nedeniyle Nio'nun, Avrupa'da ES serisi araçlarını “EL” serisi adıyla pazara sunacağı da gelen bilgiler arasında.

NIO Entering Seven New European Markets



We’re excited to share that NIO is expanding into seven new European markets. In 2025 and 2026, we will launch in Austria, Belgium, the Czech Republic, Hungary, Luxembourg, Poland, and Romania. We’re working with local distributor partners… pic.twitter.com/onLXim6pix