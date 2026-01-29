PlayStation Plus'a 6.576 TL'lik 4 Oyun Geliyor! Tarih Verildi

Sony, PlayStation Plus aracılığıyla her ay düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunuyor. PlayStation oyuncuları kütüphanedeki oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabiliyor ve böylece eğlenceli zaman geçirebiliyor. Yapılan duyuruya göre önümüzdeki ay PS Plus abonelerine dört oyun ücretsiz sunulacak.

Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları (Şubat 2026)

Eğlenceli zaman geçirilmesine imkân tanıyan Undisputed (PS5), Subnautica: Below Zero (PS4, PS5), Ultros (PS4, PS5) ve Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4) PlayStation Plus aracılığıyla ücretsiz sunulacak. PlayStation Plus aboneleri, 3 Şubat 2026 tarihinden itibaren bu oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabilecek.

Bandai Namco Studios tarafından geliştirilen Ace Combat 7: Skies Unknown, en iyi uçak oyunları arasında yer alıyor. Simülasyon ve aksiyon türlerini birleştiren yapımda uçaklar kolayca kontrol edilebiliyor. Popüler oyunda stratejik hedefleri yok etme dahil olmak üzere çeşitli görevler bulunuyor. Bu görevlerde doğru silah seçimi oldukça önemli.

Subnautica: Below Zero, keşif ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Unknown Worlds Entertainment tarafından geliştirilen bu yapım, serinin ilk oyunu olan Subnautica’daki olayların iki sene sonrasını konu alıyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunda hayatta kalmaya çalışırken aynı zamanda sırrı çözmeye çalışıyoruz.

En iyi metroidvania oyunları arasında yer alan Ultros hem görselliği hem de müzikleriyle etkileyici bir atmosfer sunuyor. Hadoque tarafından geliştirilen oyunda Sarcophagus isimli bir yapıyı keşfetmeye çalışıyoruz. 81 Metacritic puanına sahip olan yapımda yalnızca tek oyunculu mod yer alıyor.

Undisputed, dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Gerçekçi oynanışıya dikkatleri üzerinde toplayan oyunda bazı rakipler agresif oynarken bazıları ise daha çok savunmaya yöneliyor. Bu nedenden dolayı her boks maçında farklı bir strateji uygulamamız ve enerjiyi dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor.