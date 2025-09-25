Ön Siparişe Açılan Nioh 3'ün Türkiye Fiyatı Cep Yakıyor [Video]

Çok sayıda oyuncu tarafıdnan merakla beklenen Nioh 3 ile ilgili heyecan verici gelişme yaşandı. Sony tarafından düzenlenen State of Play etkinliğinin hemen ardından oyun dünya genelinde hem PC hem de PlayStation 5 üzerinden ön siparişe açıldı. Ayrıca oyunun ne zaman piyasaya sürüleceği de belli oldu.

Nioh 3'ün Türkiye Fiyatı

Nioh 3, standart ve Dijital Deluxe olmak üzere iki farklı sürüm ile birlikte Steam ve PlayStation mağazasında ön siparişe açıldı. Standart sürüm Steam'de 58,29 dolar (2.417 TL), PlayStation mağazasında ise 3.449 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Dijital Deluxe sürümü için Steam'de 91,69 dolar (3.802 TL), PlayStation mağazasında ise 5.149 TL fiyat etiketi belirlendi.

Nioh 3 Fragmanı

Sony tarafından 24 Eylül 2025 tarihinde düzenlenen State of Play etkinliğinde Nioh 3'ün yeni bir fragmanı yayınlandı. 1 dakika 21 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, oyunun neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Fragmanda ayrıca oyundaki dövüşlere de yer verildi.

Nioh 3 Çıkış Tarihi

En iyi aksiyon RPG oyunları arasına katılmaya hazırlanan Nioh 3, 6 Şubat 2026 tarihinde PC ve PlayStation 5 için çıkacak. Oyunun PC sürümüne Steam üzerinden erişilebilecek. İsterseniz oyunu ister bilgisayar ister konsol üzerinden ön sipariş verebilirsiniz.

Nioh 3 Nasıl Bir Oyun?

Nioh 3, aksiyon RPG türünde bir oyundur. Açık alan sayesinde haritada yeni yerler ve gizemler keşfedebileceğiz. Bu keşif esnasında birbirinden tehlikeli yokailerle mücadele etmemiz gerekecek. Böylece oyun uzun süre boyunca keyifli bir oynanış imkânı sunacak.

Samuray ve ninja olmak üzere iki farklı dövüş stili yer alacak. Güç ve dayanıklılığın son derece önemli olduğu samuray stili, serinin klasikleşmiş dövüş mekaniklerine odaklanıyor. Alanı daha dinamik kullanma imkânı tanıyan ninja stili ise daha hızlı hareket etme ve kaçınma gibi saldırılar içeriyor.

Samuray ve ninja stilleri arasında anlık geçiş yaparak düşmanları yok etmeye çalışacağız. Savaş esnasında hız, strateji ve dayanıklılık yönetimi büyük bir öneme sahip. Bu da dövüş sırasında sürekli olarak dikkatli olmamızı gerektirecek.