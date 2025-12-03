Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Arabalar: Fiyatları Cep Yakıyor!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), araba satışlarına dair bir rapor yayınladı. Bu raporla birlikte en çok satılan lüks araba modelleri belli oldu. Rapora göre BMW önemli bir başarının altına imza attı. Listede ayrıca Cupra, Audi, Mini, Jaecoo ve Mercedes-Benz dahil pek çok markanın otomobilleri de bulunuyor.

Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobiller

Sıra No Otomobil Adı Kasım Satış Adedi Ocak-Kasım Satış Adedi Fiyatı 1 BMW X1 751 10.095 5.080.100 TL 2 Mini Countryman 710 8.609 4.229.300 TL 3 Cupra Formentor 338 7.784 2.244.000 TL 4 Jaecoo 7 902 7.633 2.170.000 TL 5 BMW 5 Serisi 594 5.113 7.563.400 TL 6 Mercedes-Benz E Serisi 372 4.581 7.536.000 TL 7 Mercedes-Benz C Serisi 399 4.418 5.781.000 TL 8 Audi A6 85 4.130 7.496.271 TL 9 BMW 3 Serisi 271 3.959 4.939.000 TL 10 Audi A3 Sedan 259 3.706 3.216.764 TL

Kısa süre önce kasım ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller, en çok satılan elektrikli arabalar, en çok satılan ticari araçlar ve en çok satılan SUV arabalar açıklanmıştı. Şimdi ise en çok satılan lüks arabalar duyuruldu. Rapora göre BMW X1, kasım ayında 751 adet, ocak-ocak döneminde ise 10 bin 95 adet satıldı.

Mini Countryman geçtiğimiz ay 710 adet, ocak-kasım döneminde ise 8 bin 609 adet satıldı. Cupra Formentor'un kasım ayında 338 adet, ocak-kasım aylarında ise 7 bin 784 adet satıldığı açıklandı. Jaecoo 7 kasımda 902 satış adedine, ocak-kasım döneminde ise 7 bin 633 satış adedine ulaştı.

Türkiye'de kasım ayında ve ocak-kasım döneminde en çok lüks araba satan otomobil markası Mercedes-Benz oldu. Almanya merkezli şirket, geçtiğimiz ay 2 bin 954 adet, ocak-kasım aylarında ise 28 bin 457 adet lüks araba sattı. Bu markayı BMW takip etti. BMW'nin kasımda 2 bin 604 adet, ocak-kasım döneminde ise 27 bin 495 adet lüks otomobil sattığı açıklandı.

Audi, geçtiğimiz ay 2 bin 95 adet, ocak-kasım döneminde ise 21 bin 256 adet lüks araba sattı. Volvo, kasımda 1.808 adet, ocak-kasım aylarında ise 12 bin 928 adet lüks araba sattı. Cupra'nın kasımda 502 adet, ocak-kasım döneminde ise 10 bin 485 adet lüks otomobil satığı belirtildi. Listede Mini, Jaecoo, Jeep ve DS dahil pek çok marka yer aldı.