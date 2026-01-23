Sevilen RPG Oyunu Sınırlı Süreliğine Ücretsiz! Hemen Oynayın
Son zamanlarda rol yapma oyunları arasında bir hayli öne çıkan No Rest for the Wicked sınırlı süreliğine ücretsiz olarak oynanabilmeye başlandı.
⚡ Önemli Bilgiler
- No Rest for the Wicked, normalde 19.99 dolar (867 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.
- Bu oyun, sınırlı süreliğine geçerli fırsatla birlikte ücretsiz olarak oynanabilmeye başlandı.
- Rol yapma oyunu, 26 Ocak saat 10.00'dan sonra tekrar ücretli hâle gelecek.
Aksiyon odaklı rol yapma oyunlarını sevenlerin kaçıramayacağı bir fırsat başladı. No Rest for the Wicked isimli bir oyun, sadece sınırlı bir süreliğine geçerli olarak ücretsiz olarak oynanabiliyor. Oyuncular tarafından çok sevilen bu oyun şu an itibarıyla hiçbir şekilde ödeme yapmadan oynanabiliyor.
No Rest for the Wicked Ücretsiz Hâle Geldi
No Rest for the Wicked, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilir hâle geldi. Oyun normalde 19.99 dolar yani 867 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da oyunu ücretsiz erişim açıkken yüzlerce lira harcama yapmaya gerek kalmadan oynayabileceğiniz anlamına geliyor.
Bu oyunun "sonsuza kadar" ücretsiz olmadığını özellikle belirtmekte fayda var. Dijital oyun mağazasından oyunun ismini aratıp sayfasına gittikten sonra hâlâ "Sepete ekle" seçeneğinin mevcut olduğunu göreceksiniz. Bu butona basarsanız ödeme aşamasına geçersiniz. Odaklanmanız gereken kısım, bunun üzerinde yer alan "Oyunu Oyna" butonu olmalı.
Belirtilen butona eğer 26 Ocak saat 10.00'a kadar basarsanız oyunu ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Söz konusu tarihten sonra oyun yeniden ücretli hâle gelecek. Dolayısıyla oyunu bu süre zarfında oynayıp oynamadığınız fark etmeksizin tüm erişiminizi kaybedeceksiniz.
No Rest for the Wicked Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 / AMD Radeon 5600 XT
- Depolama: 46 GB kullanılabilir alan
1.365 TL'lik 4 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin
Xbox'ta başlayan kampanya ile birlikte 4 oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bu oyunlar sayesinde hafta sonunda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.
No Rest for the Wicked Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5800X
- RAM: 32 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT
- Depolama: 46 GB kullanılabilir alan