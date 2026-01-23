Sevilen RPG Oyunu Sınırlı Süreliğine Ücretsiz! Hemen Oynayın

Aksiyon odaklı rol yapma oyunlarını sevenlerin kaçıramayacağı bir fırsat başladı. No Rest for the Wicked isimli bir oyun, sadece sınırlı bir süreliğine geçerli olarak ücretsiz olarak oynanabiliyor. Oyuncular tarafından çok sevilen bu oyun şu an itibarıyla hiçbir şekilde ödeme yapmadan oynanabiliyor.

No Rest for the Wicked Ücretsiz Hâle Geldi

No Rest for the Wicked, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilir hâle geldi. Oyun normalde 19.99 dolar yani 867 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da oyunu ücretsiz erişim açıkken yüzlerce lira harcama yapmaya gerek kalmadan oynayabileceğiniz anlamına geliyor.

Bu oyunun "sonsuza kadar" ücretsiz olmadığını özellikle belirtmekte fayda var. Dijital oyun mağazasından oyunun ismini aratıp sayfasına gittikten sonra hâlâ "Sepete ekle" seçeneğinin mevcut olduğunu göreceksiniz. Bu butona basarsanız ödeme aşamasına geçersiniz. Odaklanmanız gereken kısım, bunun üzerinde yer alan "Oyunu Oyna" butonu olmalı.

Belirtilen butona eğer 26 Ocak saat 10.00'a kadar basarsanız oyunu ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Söz konusu tarihten sonra oyun yeniden ücretli hâle gelecek. Dolayısıyla oyunu bu süre zarfında oynayıp oynamadığınız fark etmeksizin tüm erişiminizi kaybedeceksiniz.

No Rest for the Wicked Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 / AMD Radeon 5600 XT

Depolama: 46 GB kullanılabilir alan

