1.365 TL'lik 4 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Microsoft tarafından başlatılan kampanya kapsamında Xbox mağazasında maceradan hayatta kalmaya kadar çeşitli türlerde 4 oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğer oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası, 25 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. South Park: Snow Day, This War of Mine: Final Cut and Cult of the Lamb ve Sherlock Holmes Chapter One'ı oynayabilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor.

This War of Mine: Final Cut, savaşı hayatta kalma çalışan bir grup sivilin bakış açısından anlatıyor. Hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımda birbirinden zorlu kararlar vermek zorunda kalıyoruz. 11 Bit Studios tarafından 2014 yılında satışa sunulan oyunda gece ve gündüz sistemi de mevcut.

Frogwares tarafından geliştirilen dedektiflik oyunu Sherlock Holmes Chapter One'da Sherlock'u kontrol ediyoruz. Oyunda olay yerlerini inceliyor, kanıtları birleştiriyor ve doğru çıkarımları yaparak vakaları çözüyoruz. Ayrıca açık dünya harita üzerinde özgürce gezebiliyoruz. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyun 2021 yılında satışa sunuldu.

Klasik South Park mizahına sahip olan South Park: Snow Day'de karla kaplı haritada eğlenceli bir maceraya adım atıyoruz. Cartman, Stan, Kyle ve Kenny olmak üzere dört farklı karakterin yer aldığı yapımda hem tek oyunculu modu hem de co-op modu bulunuyor. Co-op modu sayesinde oyunu arkadaşlarımızla bilrikte oynayabiliyoruz.