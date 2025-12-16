44 Saatlik Pil Ömrü Sunan Kulaklığın Yeni Versiyonları Tanıtıldı

Noise, Master Buds modelinin iki yeni sürümünü tanıttı. Espresso Bronze ve Copper Rose olarak adlandırılan bu yeni sürümler, mevcut modellerin üzerinde çok büyük bir değişikliğe neden olmuyor. Kullanıcılar, tasarım açısından daha farklı bir görünüm elde ediyor. Teknik özellikleri ise korunmaya devam ediliyor.

Noise Master Buds'ın Yeni Sürümleri Neler?

Yeni tanıtılan Noise Master Buds sürümlerinden ilki, Espresso Bronze olarak adlandırılıyor. Bu sınırlı üretim, isminden de anlaşılacağı üzere koyu ve kahve tonlarına sahip bir kulaklığa kavuşmanıza imkân tanıyor. Lüks bir görünüme sahip olan cihaz, sadece sınırlı bir süreliğine satılıyor.

İkinci sürüme Copper Rose adı verildi. Noise Master Buds'ın bu versiyonu, daha estetik bir tasarım arayanlara hitap ediyor. Bu özel üretim, daha çok sade ve modern bir görünüme sahip kulaklıkları seviyorsanız ilginizi çekebilir ancak sadelik ile zarafeti bir araya getiren cihazın Espresso Bronze sürümüne göre biraz sönük kaldığını belirtmek gerekiyor. Hem Espresso Bronze hem Copper Rose 7.999 rupi (3 bin 757 TL) fiyat etiketi belirlendi.

Noise Master Buds Özellikleri

Ses Teknolojisi : Sound by Bose, Uzamsal Ses Desteği

: Sound by Bose, Uzamsal Ses Desteği Gürültü Engelleme : Uyarlanabilir ANC (49 dB'ye kadar), Çevresel Gürültü Engelleme (ENC)

: Uyarlanabilir ANC (49 dB'ye kadar), Çevresel Gürültü Engelleme (ENC) Pil Ömrü : 44 saate kadar (Kutu ile birlikte)

: 44 saate kadar (Kutu ile birlikte) Hızlı Şarj : 10 dakikalık şarj ile 6 saat kullanım

: 10 dakikalık şarj ile 6 saat kullanım Bağlantı : Bluetooth 5.3 (Çoklu cihaz bağlantısı)

: Bluetooth 5.3 (Çoklu cihaz bağlantısı) Dayanıklılık : IPX5 (Su sıçramalarına karşı dayanıklı)

: IPX5 (Su sıçramalarına karşı dayanıklı) Ağırlık: 4.2 gram (Her bir kulaklık)

Sound by Bose ses teknolojisine sahip Noise Master Buds, 10 dakikalık şarj ile 6 saate kadar müzik dinleme imkânı sunuyor. Pil ömrü, şarj kutusuyla birlikte 44 saate kadar ulaşıyor. Uzamsal ses desteği ve Bluetooth 5.3 ile birlikte gelen kulaklık, otomatik eşleştirme ve aynı anda birden fazla cihaza bağlanma gibi özellikler sunuyor.

Çevresel gürültü engelleme özelliğine sahip olan kulaklık, karşı tarafın sesinizi net bir şekilde duymasına imkân tanıyor. Ayrıca uyarlanabilir aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği mevcut. 49 dB'ye kadar gürültü azaltabiliyor. Ayrıca IPX5 sertifikasına da sahip. Bu da belirli bir dereceye kadar su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Bu arada kulaklıkların her birinin 4.2 gram ağırlığa saihp olduğunu da belirtelim.