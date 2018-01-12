Nokia 8'in Kamerası Beklenileni Veremedi

Geçtiğimiz yıl çıkardığı Android cihazlarla başarılı olduğunu gösteren Nokia'nın en üst amiral gemisi Nokia 8 kamera testine sokuldu. DxOMark tarafından gerçekleştirilen testte, Zeiss lensli Nokia 8'in kamerası maalesef istenilen performansı gösteremedi. Böylelikle kağıt üzerindeki bilgilerin doğruluğu tartışılır hale geldi.

Henüz 2018 model cihazlarına dair çok fazla bilgi paylaşmayan HMD Global'in geçtiğimiz yıl çıkardığı ve her anlamda üst kalite olacağını söylediği Nokia 8, DxOMark'ın benchmark testinde sınıfta kaldı. 100 üzerinden 68 puana layık görülen cihaz, en iyi kameraya sahip olan akıllı telefonlar listesinde 17. sıraya yerleşti. Ayrıca DxOMark, Nokia 8 için paylaştığı raporda "satın alınması önerilmez" açıklamasında bulundu.

Çift 13MP çözünürlüklü kameraya sahip olan Nokia 8, Zeiss lensiyle de merak uyandırıyordu. Özellikle odak yakalama ve zoom konusunda rakiplerinin gerisinde kalan cihazın, HDR seçeneğinde de renkleri doğru yakalayamadığı ifade edildi. Ayrıca çift kameranın getirdiği bokeh efekti sorunlar ile uğraşıyorken pozlama değerleri de beğenilmedi.

Telefonun video performansının ise fotoğrafa göre daha kötü olduğu belirtildi. Kayıt esnasında pozlamada farklılık oluşuyorken, kamera titredikçe görüntünün adeta 'çamurlaştığı' ifade edildi. Kısacası kamera konusunda istenilenleri veremeyen Nokia, umarım yeni modelinde daha iyi bir iş çıkarır.