ChatGPT'yi Geliştiren OpenAI'a Yapay Zeka CEO Geliyor

OpenAI CEO'sundan tarihi bir açıklama geldi. CEO Sam Altman, katıldığı bir programda OpenAI'ın gelecekte bir insan tarafından değil, yapay zeka tarafından yönetileceğini söyledi. Üstelik bunun çok kısa bir zaman içinde gerçekleşeceğine işaret etti. Yapay zekanın kendi işini alacağını düşünen Altman, bu konuda çok emin konuştu.

Yapay Zeka, Sam Altman'ın Yerine Geçecek

OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT'yi geliştiren ve sunan şirket OpenAI'ın bir gün yapay zeka CEO'su tarafından yönetileceğini belirtti. O gün gelmeden yapılacak birçok iş olsa da sürecin nasıl hızlandırılabileceğini düşündüğünü ifade eden Altman, OpenAI'ın büyük bir departmanı yönetecek kadar yetenekli olmasının yalnızca birkaç yıl alacağını ileri sürdü.

Altman, yapay zekanın kendisini işsiz bıraktıktan sonra ne yapacağını da şimdiden belirledi. CEO'nun şu anda zamanının önemli bir kısmını geçirdiği ve çok sevdiği bir çiftliği var. ChatGPT popüler hâle gelmeden önce o çiftlikte traktör sürdüğünü ve bir şeyler topladığını söyledi.

"Yapay zeka, kısa vadede birçok işi yok edecek. Uzun vadede ise her teknolojik devrimde olduğu gibi tamamen yeni bir şeyler bulacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullanan Altman, gelecekte şirketteki rolünün yapay zeka tarafından devralınması konusunda neredeyse hiç endişeli olmadığını açıkça gösterdi. Bunun arkasında şimdiden ileriye yönelik yatırım yapması gibi nedenler bulunuyor.

Altman, yıllar içinde çeşitli yerlerden milyonlarca dolar değerinde birçok mülk satın aldı. Teknoloji alanında neredeyse devrim yaratan bir şirketin yöneticisinin sadece ChatGPT'ye odaklanmasını beklemezsiniz, değil mi? Altman'ın da hâlihazırda birçok yatırımı bulunuyor. Bunlara baktığımızda yapay zeka, enerji, finans ve daha birçok sektörde Altman'ın olduğunu görüyoruz.

Sorun şu ki tüm bu yatırımlar aslında Altman'ın kendi sözleri ile çelişki oluşturuyor. Yapay zekanın birçok işi yok edeceğini ancak insanların yeni bir şeyler bulacağını belirtirken kendisine bir çıkış kapısı hazırlamayı da ihmal etmiyor. Teknolojinin dünyayı değiştireceğini söyleyen birisinin bir yandan da teknolojiden uzak bir gelecek planlaması kulağa bir hayli ilginç geliyor.