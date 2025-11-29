Google Şaşırttı! Bu Özelliklerin Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu

Google, NotebookLM aracına özellikle son zamanlarda daha çok yoğunlaşmaya başladı. Geçen hafta araca çok çeşitli özellikler getirdi. Bunların önemli bir kısmı "yenilik" olarak kabul edilemeyecek kadar küçük şeyler olsa da aralarından iki tanesi işlevselliği ile dikkatleri üzerinde topladı.

Teknoloji devi, NotebookLM'e Microsoft PowerPoint ve Canva gibi araçlara olan gereksinimi ortadan kaldıran slayt sunumları ile infografikler oluşturmayı sağlayan yeni özellikler ekledi. Ne var ki kısa bir sürenin ardından en yeni yapay zeka modelleri Gemini 3 Pro ile Nano Banana Pro'ya yaptığı gibi bu araçlara da kısıtlama getirdi.

NotebookLM'in Yeni Araçları Ücretsiz Hesaplara Kapatıldı

Google, NotebookLM'in resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı son gönderide araca eklenen iki yeni özellik olan infografik ile slayt sunumlarının ücretsiz hesaplara kapatıldığını açıkladı. Şirket, yeni özelliklere gelen olumlu tepkilerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdikten sonra yoğun talep nedeniyle ücretsiz kullanıcıların bu özelliklere erişiminin devre dışı bıraktıklarını belirtti.

Şirkete göre bu hamle kalıcı olma eğiliminde değil. Paylaşımda "geçici olarak" ifadesine yer verildi. Dolayısıyla ilerleyen süreçte muhtemelen daha yüksek kullanım sınırlamalarıyla beraber yeniden erişime açılacak. Bu kullanım sınırlamasının basit bir tahminden ibaret olmadığını belirtmek gerekiyor.

Teknoloji devi, yeni özelliklere erişimi ücretsiz hesaplara tamamen kapatırken Google AI Pro abonelerine de daha fazla sınırlama getirdi. Ücretli abonelerin dahi kısıtlamalı bir şekilde erişebildiğini göz önünde bulunduracak olursak özellik herkesin erişimine yeniden açıldıktan sonra bile can sıkıcı sınırlamalara tabi olması olası görünüyor.

Bu arada Google, ilginç bir şekilde limitler konusunda sessiz kaldığı bir döneme geçti. Şirket, önde gelen araçlarının ve yapay zeka modellerinin hangi sınırlamalara tabi olduğunu hiçbir şekilde açıklamıyor. Hatta Gemini 3 Pro'nun ücretsiz hesaplarda günde "5 kez" kez kullanılabildiğine dair ibareyi kaldırıp yerine limitlerin her an değişebileceği ifadesini getirdi. Kullanıcılar ise bu karmaşanın ne zaman ortadan kalkacağına ilişkin bir açıklama beklemeye devam ediyor.