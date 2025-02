Nothing, Apple ile Dalga Geçti, Sonra Utanıp Özür Diledi

Nothing markası, büyük teknoloji devlerini alaya almayı alışkanlık haline getirmiş durumda. Tabii papaz her zaman pilav yemiyor: Apple ile girdiği son atışma ters tepince geri adım atmak zorunda kaldı.

Bildiğiniz üzere Apple bu hafta yeni iPhone 16e modelini tanıtmıştı. Yani şu anda teknoloji dünyasında adı en çok geçen isim olması çok beklenesi. Şirket ise yaklaşmakta olan Nothing Phone 3a'nın kamera karşılaştırmasını içeren bir video yayınladı ve burada iPhone 16 Pro Max ile yapılan kıyaslamada kendi cihazının daha iyi olduğunu öne sürdü.

Ortaya çıkan sonuç ilginçti. Apple ve yüzlerce kullanıcı paylaşıma tepki gösterdi, zira ortada hesaba katılmayan bir hata vardı.

Ana Kamerası Yanlış Gösterildi

Nothing'in yayınladığı videoda, Phone 3a'nın video stabilizasyonunun iPhone 16 Pro Max'e kıyasla daha başarılı olduğu gösteriliyordu. Ancak kısa süre içinde izleyiciler videodaki hatayı fark etti. iPhone'un ana kamerası yerine ultra geniş açılı lensi kullanılmıştı ve bu lens, yüksek kaliteli video çekimi için tasarlanmadığından sonuçlar doğal olarak kötü görünüyordu.

Tepkiler yoğunlaşmaya başlayınca Nothing, ilgili YouTube videosunun altına bir yorum bıraktı ve bu yorumu sabitledi:

Herkese selam! Gün boyunca tüm lenslerle çekim yaptık (bazen tek elle engebeli bir yolda bisiklet sürerken). Düzenleme sırasında, iPhone 16 Pro Max'in ultra geniş açılı lensiyle çekilen bir klip, standart lensle çekilmiş bir klip yerine yanlışlıkla video stabilizasyon karşılaştırmasına dahil edildi. Amacımız yanıltmak değildi, ancak gelecekte çok daha dikkatli olacağız. Uyardığınız için teşekkür ederiz!

Nothing Phone 3a Yine de Güçlü Bir Aday

Videoda her ne kadar hata yapılmış olsa da teknik özellikler karşılaştırıldığı zaman Nothing Phone 3a'nın Apple karşısında iyi bir rakip olduğunu söyleyebiliriz. Nothing Phone 3a halen orta segmentte güçlü bir rakip olmaya aday.

Şu ana kadar sızan bilgilere göre cihaz; gelişmiş kamera özellikleri, bir telefoto lens ve yükseltilmiş bir Snapdragon işlemci ile gelecek. Mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen model, hata ile gündeme gelse de teknik olarak güçlü bir seçenek olmaya devam ediyor.

Markanın diğer büyük markalara saldırarak öne çıkmaya çalışması bir yana, bu defa yanlış bir iddia atmış olması pazarlama stratejilerinin ne kadar doğru olduğunun sorgulanmasına sebep oldu. Bu tür hatalar yüzünden şirketin inandırıcılığı zedelenebilir. Nihai kararı muhtemelen kullanıcılar telefon çıktıktan sonra verecek.