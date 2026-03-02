Nothing'in 12 GB RAM'li Telefonu Yolda! 120Hz Ekranı Var

Nothing'in merakla beklenen yeni akıllı telefonu Phone 4a, MWC 2026 etkinliğinde sergilendi. Bununla birlikte akıllı telefonun tasarımı açıklığa kavuştu. Ayrıca akıllı telefonun renk seçenekleri de belli oldu. Görüntülere göre akıllı telefon dört farklı renk seçeneği ile birlikte satışa sunulacak.

Nothing Phone 4a'nın Renk Seçenekleri Neler?

Paylaşılan görsellere göre Nothing Phone 4a mavi, pembe, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacak. Akıllı telefonun arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunacak. Yatay olarak konumlanan bu modül üzerinde üç adet kamera bulunacak. Modülün üzerinde ise bir adet LED flaş yer alacak.

Nothing Phone 4a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

GPU: Adreno 810

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

İşletim Sistemi: Android 16

Nothing Phone 4a'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Nothing Phone 4a'da Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Önceki model olan Phone 3a'da ise Snapdragon 7s Gen 3 tercih edilmişti.

Nothing Phone 4a'nın Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Phone 3a'da ise 6,77 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 3000 nit maksimum parlaklık ve 120hz yenileme hızı bulunuyor. Yeni modelde de 6,7 inç civarı ekran büyüklüğü ve yüksek parlaklık değeri görebiliriz.

Nothing Phone 4a Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing'in yeni Android telefonu Phone 4a, 5 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Nothing marka akıllı telefonlar Türkiye'de saıtlıyor. Dolayısıyla Phone 4a'nın de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Sıra dışı bir tasarıma sahip olan Nothing Phone 3a, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.

Nothing Phone 4a'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing Phone 3a, 25 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Phone 4a, Phone 3a'ya kıyasla daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini vergili fiyatı 30 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyata sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Paylaşılan görüntüler göz önünde bulundurulduğunda Nothing Phone 4a, tıpkı serinin önceki modelleri gibi sıra dışı bir tasarımla gelecek. Telefon, tasarımın yanı sıra donanımıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak. 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranda film ve dizi izlemenin çok keyifli olacağını düşünüyorum. Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi ise hem günlük kullanım hem de oyun oynama gibi aktiviteler için yeterli bir performans sunuyor.