Xiaomi 17'nin Global Sürümü Sürpriz Bir Renk Seçeneği ile Geliyor

Android 16 tabanlı HyperOS 3'e sahip olan Xiaomi 17 global gelmeye hazırlanırken önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda akıllı telefonun renk seçenekleri belli oldu. Paylaşılan görselle göre amiral gemisi dört farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Global sürümün tasarımı ise Çin sürümüyle aynı oalcak.

Xiaomi 17'in Global Sürümü Hangi Renklere Sahip Olacak?

Paylaşılan görsellere göre Xiaomi 17'nin global sürümü pembe, açık mavi, siyah ve bir sürpriz renk seçeneği ile birlikte gelecek. Görsele göre bu özel renk seçeneği yeşil tonlarında olabilir. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak.

Xiaomi 17'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2656 piksel

1220 x 2656 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB (LPPDDR5x)

12 GB / 16 GB (LPPDDR5x) Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1)

256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) Batarya Kapasitesi: 7000 mAh (Çin), 6.330 mAh (Global)

7000 mAh (Çin), 6.330 mAh (Global) Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Hızlı Şarj: 100W

100W Ön Kamera: 50 MP (f/2.2)

50 MP (f/2.2) Ana Kamera: 50 MP (f/1.67)

50 MP (f/1.67) Telefoto Kamera: 50 MP (f/2.2)

50 MP (f/2.2) Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.0)

Xiaomi 17'de Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisin bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde anak amera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefon ayrıca 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

Xiaomi 17'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şu anda Xiaomi 15'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 49 bin 999 TL'ye satılıyor. Yeni telefonun önceki modelden daha güçlü olacağı göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17'nin tahmini fiyatı 50 bin TL üzeri olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Xiaomi 17 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17 serisinin global sürümü 28 Şubat 2026 tarihinde TSİ 16.00'da tanıtılacak. Lansmanın ardından Xiaomi 17 serisinin global sürümünün Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Xiaomi Türkiye'nin web sitesinde lansman için özel bir web sayfası hazırlandı. Web sitesinde ayrıca bir geri sayım da bulunuyor.