12 GB RAM'li Nothing Phone 4a Tanıtıldı! 120Hz Ekran ve Dahası

Sıra dışı tasarıma sahip telefonların arasına yeni bir model daha katıldı. Nothing kısa süre önce Phone 4a modelini tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştrilen orta segment bir Snapdragon işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenilme hızı dâhil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Nothing Phone 4a'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1224 x 2720 piksel

1224 x 2720 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Dokunmatik Örnekleme Hızı: 480Hz

480Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 4500 nit

4500 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4nm)

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4nm) GPU: Adreno 722

Adreno 722 RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X

8 GB / 12 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

128 GB / 256 GB UFS 3.1 Yazılım: Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1

Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1 SIM: Çift SIM (nano + nano)

Çift SIM (nano + nano) Ana Kamera: 50 MP (f/1.88)

50 MP (f/1.88) Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP (f/2.2)

8 MP (f/2.2) Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP (f/2.2)

32 MP (f/2.2) Parmak İzi: Ekran altı parmak izi sensör

Ekran altı parmak izi sensör Batarya: 5400 mAh

5400 mAh Hızlı Şarj: 50W

Nothing Phone 4a'nın Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Nothing Phone 4a, AMOLED ekran üzerinde 1224 x 2720 piksel çözünürlük, 480Hz dokunmatik örnekleme hızı, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum pralaklık sunuyor. Yüksek parlaklık sayesinde telefon güneş ışığı altında bile rahatça kullanılabiliyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Nothing Phone 4a'nın İşlemcisi Nasıl?

Nothing Phone 4a'da Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. Orta segmentte konumlanan işlemci, bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Snapdragon 7s Gen 4, Mobile Legends: Bang Bang, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi popüler oyunlarda da ideal bir performans sunuyor. Serinin bir önceki modeli olan Nothing Phone 3a'da Qualcomm'un 4 nm üretim süreciyle geliştirdiği sekiz çekirdekli Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Nothing Phone 4a'nın Kamera Özellikleri Neler?

Nothing Phone 4a'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Telefon 4K video kaydı yapabiliyor.

Nothing Phone 4a'nın Bataryası Kaç mAh?

Nothing Phone 4a, 5400 mAh batarya kapasitesine sahip. Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1 ile birlikte gelen akıllı telefon ayrıca 50W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde telefonun şarj olması için uzun süre beklememize gerek kalmayacak. Phone 3a'da 5000 mAh batarya kapasitesi ve 50W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Nothing Phone 4a'nın Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 31 bin 999 rupi (15 bin 360 TL)

31 bin 999 rupi (15 bin 360 TL) 8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 34 bin 999 rupi (16 bin 800 TL)

34 bin 999 rupi (16 bin 800 TL) 12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 37 bin 999 rupi (18.240 TL)

Nothing Phone 3a'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü Türkiye'de şu anda 25 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Phone 4a, serinin önceki modeline kıyasla daha güçlü bir donanım ile birlikte gelecek. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 30 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Editörün Yorumu

Nothing Phone 4a, sıra dışı tasarımın yanı sıra özellikleriyle de dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekranda film, dizi ve video izlemek çok keyifli olacaktır. Güçlü orta segment işlemci ise hem genel kullanımda kasma ve donma gibi problemler yaşatmayacaktır hem de çoğu oyunu sorunsuz oynatacaktır. Bu arada batarya kapasitesinin daha yüksek olmasını isterdim. En azından 6000 mAh seviyesinde bir kapasite olsa çok daha iyi olurdu.