Nothing'in İlginç Tasarımlı Yeni Telefonu Türkiye'de! 144Hz Ekranı Var

Nothing'in geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Phone 4a Pro Türkiye'de ön siparişe açıldı. Bunnula birlikte telefonun Türkiye fiyatı da belli oldu. Farklı kamera tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemci bulunuyor. Cihaz ayırca yüksek yenileme hızı dâhil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Nothing Phone 4a Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Phone 4a Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü, indirim ile birlikte 36 bin 999 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Teslimatlar ise 3 Nisan 2026 itibarıyla başlayacak. Telefonun siyah, gümüş ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut.

Serinin bir önceki modeli olan Nothing Phone 3a Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün şu anda 27 bin 999 TL'ye satıldığını belirtelim. Bu telefonun renk seçenekleri arasında gri ve siyah bulunuyor. Bu arada Nothing Phone 4a, 29 bin 999 TL fiyat ile ön sipariş verilebiliyor.

Nothing Phone 4a Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

1260 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 5000 nit

5000 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4 (4nm)

Snapdragon 7 Gen 4 (4nm) GPU: Adreno 722

Adreno 722 RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5X

8 GB / 12 GB LPDDR5X Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

128 GB / 256 GB UFS 3.1 Ana Kamera: 50 MP (f/1.88)

50 MP (f/1.88) Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP f/(2.2)

8 MP f/(2.2) Periskop Telefoto Kamera: 50 MP (2.9)

50 MP (2.9) Ön Kamera: 32 MP (f/2.2)

32 MP (f/2.2) Batarya: 5080 mAh

5080 mAh Hızlı Şarj: 50W

50W Parmak İzi Sensörü: Ekran altı parmak izi sensörü

Ekran altı parmak izi sensörü Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP65

IP65 İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1

Nothing Phone 4a Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.8 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan üç çekirdek mevcut. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'ı 90 FPS'te, Genshin Impact'i ise 38 ile 49 FPS arasında çalıştırabiliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Phone 3a Pro gücünü Snapdragon 7s Gen 3'ten alıyor. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci Genshin Impact'i 38 ile 44 FPS arasında, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'I ise 60 FPS'te oynatabiliyor. İki işlemcide de Genshin Impact'te yoğun efektlerin olduğu sahnelerde daha düşük FPS görülebiliyor.

Nothing Phone 4a Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Nothing'in yeni telefonunda 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.9 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera yer alıyor.

Phone 4a Pro'nun ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. Arka kameralar 4K ve 1080p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Phone 3a Pro'da ise 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera mevcut.

Nothing Phone 4a Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Telefon, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip. Phone 4a Pro, AMOLED ekranda 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 5000 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Phone 3a Pro'da 6,77 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Phone 4a Pro, Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, ekranın darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklı olmasına yardım ediyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Yüksek parlaklık ise telefonun güneş ışığı altında bile rahatça kullanılabilmesini sağlıyor.

Nothing Phone 4a Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

Phone 4a Pro'da 5080 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Cihaz ayrıca 50W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu özellik, akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlıyor. Böylece zamandan tasarruf ediliyor. Phone 3a Pro'da 5000 mAh batarya kapasitesi ve 50W hızlı şarj desteğinin yer aldığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Nothing Phone 4a Pro, sıra dışı bir arka kamera tasarımıyla birlikte geliyor. Nothing marka telefonların tasarımlarını genel olarak çok beğeniyorum. Bu telefonun da tasarımını çok sevdiğimi söyleyebilirim. Cihaz tasarımın yanı sıra donanımıyla da öne çıkıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Eğer 60Hz yenileme hızına sahip bir telefondan 120Hz veya üzeri bir yenileme hızına sahip telefona geçiş yaparsanız aradaki farkı belirgin şekilde hissedeceksiniz. Bu arada telefondaki orta sınıf işlemcinin hem günlük kullanım hem de çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunduğunu belirteyim.