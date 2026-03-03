Çok Sevilen Ücretsiz Robot Oyunu Kaldırılıyor! Çabuk Alın

Eğlenceli oyunları sevenlerin çok beğendiği, yüksek derecelendirmeye sahip olan Nottolot'ın kaldırılacağı duyuruldu. Normalde oynaması ücretsiz olan bu oyun yakında hiçbir şekilde erişilemez hâle gelecek. Son tarihten önce oyunu alanlar, kendilerine sunulan bu eğlence dolu dünyaya dilediği zaman doğrudan dahil olma imkânı elde edecek.

Nottolot Ne Zaman Kaldırılacak?

Nottolot, resmi Steam sayfası üzerinden paylaşılan yeni duyuruya göre 31 Mart 2026 tarihinde dijital oyun mağazasından tamamen kaldırılacak. Belirtilen tarihten sonra oyuna Steam üzerinden sahip olmak imkânsız bir hâle gelecek. Oyna halihazırda sahip olan kişiler için herhangi bir değişiklik olmayacak. Oyun, Steam'den kaldırıldıktan sonra bile kütüphanelerde yerini korumaya devam edecek.

31 Mart'tan önce oyunu kütüphanenize eklerseniz dilediğiniz zaman indirip oynayabileceksiniz. Ancak oyun için herhangi bir güncelleme yayınlanmayacak. Bu da belirtilen tarihten sonra herhangi bir yenilik olmayacağı anlamına geliyor. Oyunu almak ya da güncelleme desteğine kavuşmak için ödeme yapmak istemenizin dahi bir önemi olmayacak. Bunlar için yararlanabileceğiniz resmi bir sayfa bulunmayacak.

Nottolot Fragmanı

Nottolot Nasıl Bir Oyun?

Nottolot, bağımsız bir geliştirici olan Otogino tarafından Unreal Engine oyun motoru ile geliştirilen, stratejinin ön planda olduğu bir hack oyunu. Oyunda bir fabrikadan kaçmaya çalışan Rolly isimli karakteri yönetiyorsunuz. Çeşitli Bulmacalar çözerek ilerlemeniz gereken oyunda düşmanlarla doğrudan savaşmıyorsunuz ancak akıllıca bir hamlede bulunarak onlara alt ediyorsunuz.

Düşmanlar sizi fark etmeden onlara gizlice yaklaşıp onları devre dışı bırakıyorsunuz. Öte yandan robotların kontrolünü de ele geçebiliyorsunuz. Mevcut robotun yetenekleri yetersiz kaldığında yeni bir düşman robotu hackleyerek onun yeteneklerine sahip olabiliyorsunuz. Her robotun farklı bir yeteneği bulunuyor, karşınıza çıkan zorlukları da en uygun yeteneğe sahip olan robotları kullanarak aşıyorsunuz.

Nottolot Ücretsiz Olarak Nasıl Alınır?

Steam istemcisini açın. Mağazaya gidin. Arama kısmına "Nottolot" yazın ve oyunun ismine basarak sayfasına gidin. "Kütüphaneye ekle" seçeneğine tıklayın.

Nottolot'ı Kimler Severek Oynar?

Nottolot özellikle gizlilik odaklı oyunları sevenlerin çok keyif alacağı bir oyun. Başka karakterlerin kontrolünü ele geçirip onları yönettiğiniz oyunları seviyorsanız muhtemelen bu oyunda hoşunuza gidecek. Öte yandan AAA (yüksek bütçeli büyük oyunları ifade etmek için kullanılır) oyunlar yerine bağımsız oyunları tercih edenler de bu başarılı yapıma bir şans vermek isteyecektir.

Nottolot'ı Kimler Sevmez?

Nottolot büyük bir çoğunlukla aceleci, doğrudan olaya dahil olmak isteyen, bulmaca tarzını sevmeyen, hızlı tempolu oyunlara bağlı olan kişilere göre değil. Öte yandan sizi haftalarca ekran karşısında tutacak kadar uzun bir oyun bekliyorsanız Nottolot'ın beklentilerinizi karşılayacağından emin olabilirsiniz.

Nottolot'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit) / Windows 11

Windows 10 (64-bit) / Windows 11 İşlemci: Intel Core i5-3570

Intel Core i5-3570 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050

NVIDIA GeForce GTX 1050 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Bağımsız oyunlara her ne kadar şüpheci yaklaşsam da Nottolot'ın beklentilerimi karşıladığını söylemem gerekiyor. Oyunun grafikleri etkileyici, eğlenceli bir oynanışı var. Başka karakterleri kontrol etme sistemi, bana özellikle Prototype'ı hatırlattı. Zaten bunu görür görmez kütüphaneme ekledim ve oyunda biraz zaman geçirdim. Oyuna dair ilk izlenimlerim oldukça olumlu.