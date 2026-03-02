Göz Alıcı Açık Dünya Oyunu Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Ücretsiz oyun arayışında olanlar için harika bir fırsat başladı. Fortnite tarzı inşa odaklı fakat çok canlı renklere sahip olan World Crafter TD, ücretsiz hâle geldi. Renkleri ile göz alan bu oyunu almak içinse oldukça sınırlı bir süreniz bulunuyor. O yüzden oyunla ilgilenen kişilerin biraz acele etmesi gerekiyor.

World Crafter TD Ücretsiz Hâle Getirildi

World Crafter TD, Steam'de ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Oyun normalde 7.99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da güncel kurla 351 TL'ye denk geliyor fakat oyunu şu an kütüphanenize eklerseniz hiçbir şekilde ücret ödemenize gerek kalmadan oyuna sonsuza kadar sahip olabilirsiniz.

Açık dünya odaklı hayatta kalma oyunları arasında yer alan bu oyun, 5 Mart saat 21.00'de yeniden ücretli hâle gelecek. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar size ait olacak. Oyunu yükleyip yüklememenizin bir önemi yok. Kütüphanenizde olduğu sürece dilediğiniz zaman yükleyip oynama imkânına sahipsiniz.

World Crafter TD Fragmanı

World Crafter TD Ücretsiz Olarak Nasıl Alınır?

Steam istemcisini açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Oyunun mağaza sayfasına gidin.

"Hesaba ekle" seçeneğine basın.

World Crafter TD Nasıl Bir Oyun?

World Crafter TD, aşırı canlı renklerle ön plana çıkan hayatta kalma oyunu olarak ön plana çıkıyor. Oyunda kaynak topluyor, çeşitli yapılar inşa ediyor, çeşitli silahlarla düşmanları geri püskürtüyorsunuz. Bölgenizi büyüttükçe düşmanlara karşı da daha dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor.

World Crafter TD'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 ve üstü

Windows 10 ve üstü İşlemci: Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 3300X RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050-TI / AMD Radeon RX 5500 XT

NVIDIA GeForce GTX 1050-TI / AMD Radeon RX 5500 XT Depolama: 14 GB kullanılabilir alan

World Crafter TD'yi Kimler Severek Oynar?

World Crafter TD, özellikle daha önce Fortnite gibi oyunları oynamış ve sevmiş kişilerin hoşuna gidebileceği bir oyun. Ayrıca bir noktada hafif Minecraft esintisi de var. Yani genel olarak bir şeyler inşa etmeye ve düşmanları alt etmeye odaklanıyor. Kendi dünyanızı tasarladığınız oyunları seviyorsanız muhtemelen sizin de beğeninizi kazanacaktır.

World Crafter TD'yi Kimler Sevmez?

World Crafter TD, oyunlarda sadelik sevenlerin koşarak uzaklaşacağı türden bir oyun. Canlı renkler her ne kadar dikkat çekici olsa da bazı oyuncular buna çok uzun bir süre maruz kaldığında katlanılamaz hâle gelebiliyor. Siz de eğer söz konusu oyuncular gibi düşünüyorsanız muhtemelen World Crafter TD'yi beğenmeyeceksinizdir.

Editörün Yorumu

Normalde bu tür inşa oyunlarını sevmem ama World Crafter TD'nin canlı (renk kullanımı itibarıyla) dünyasını çok beğendim. Aslında bu oyunu daha önce de görmüştüm ama deneme fırsatım olmamıştı. OLED ekranda nasıl bir oyun deneyimi sunacağını az çok tahmin edebiliyorum ama bunu birebir hissetmek için uygun bir zamanda yükleyeceğim.