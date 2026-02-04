Oyunlardaki Gizemli Kasma Sorununun Suçlusu Kim? NVIDIA Açıkladı!

2026 Şubat ayına yeni girdiğimiz şu günlerde bilgisayar oyuncuları için işler pek de yolunda gitmiyor. Zira son dönemde birçok kullanıcı sistemlerinde aniden ortaya çıkan performans düşüşlerinden, kaplama hatalarından ve oyun zevkini baltalayan kasmalardan şikayetçi.

Genellikle bu tarz grafiksel sorunlar yaşandığında akla gelen ilk şüpheli ekran kartı sürücüleri olur. Ancak bu kez durum biraz farklı görünüyor. Kullanıcıların yoğun şikayetleri üzerine sessizliğini bozan NVIDIA sorunun kaynağını işaret ederek topu Microsoft'a attı. İşte detaylar!

NVIDIA: "Oyunlardaki Hatalar Windows 11'den Kaynaklanıyor!"

NVIDIA forumlarında artan şikayetler üzerine yapılan incelemeler, oyunlarda yaşanan FPS düşüşlerinin ve siyah ekran hatalarının ekran kartı sürücüsünden kaynaklanmadığını ortaya koydu.

Şirket cephesinin konu hakkında yaptığı açıklamaya göre sorunların temelinde Windows 11 için ocak ayında yayınlanan KB5074109 kodlu güncellemesi yatıyor. Yetkililer NVIDIA ekibi tarafından yapılan incelemeler sonucunda yaşanan hataların söz konusu güncellemeden sonra başladığını tespit ettiklerini belirtiyor.

Geçici Çözüm Yolu Çok Basit

Microsoft cephesi kısa bir süre önce yayınladığı duyuruda yaşanan sorunların farkında olduklarını ve işletim sistemindeki hataları düzeltmek için 2026 yılı boyunca yoğun bir çalışma yürüteceklerini belirtse de oyuncuların beklemeye pek de tahammülü yok.

Eğer siz de son günlerde benzer sorunlar yaşıyorsanız NVIDIA yetkililerinin önerdiği basit bir çözümü uygulayabilirsiniz. Bilgisayarınızın ayarlar menüsünden "Güncelleştirme Geçmişi" bölümüne giderek sorunlu olduğu belirtilen KB5074109 güncellemesini kaldırmanız performans sorunlarının önüne geçmek için şimdilik en etkili yöntem olarak kabul ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Peki siz son günlerde benzer performans sorunları yaşadınız mı? NVIDIA'nın açıklaması sizi tatmin etti mi? Yorumlarda buluşalım.