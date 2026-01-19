Windows 11'i Bıraktıracak Hata Ortaya Çıktı! Microsoft Harekete Geçti

Microsoft'un Ocak 2026 tarihinde yayınladığı ilk Windows 11 güncellemesi çok ciddi sorunlara yol açtı. Kullanıcıların bilgisayarı kapatmakta zorluk yaşaması başta olmak üzere hata yüzünden işletim sistemi pek çok kullanıcı tarafından doğru düzgün kullanılamaz hâle geldi. Şirket, bunun üzerine zaman kaybetmeden harekete geçti.

Windows 11 İçin Büyük Güncelleme Yayınlandı

Microsoft'un 2026 yılının ilk güncellemesi, bazı kullanıcıların bilgisayarını kapatamamasına neden oldu. Hatadan etkilenen kullanıcıların özellikle bilgisayarında güvenli başlatma özelliği açık olan Windows 11 23H2 kullanıcılarından oluştuğu gözlemlendi. Öte yandan uzak masaüstü bağlantısında da sorunlar görüldü.

Kullanıcılar, uzaktan bağlantı kuramadı ve bu da önemli bir mağduriyete neden oldu. Bu hatadan ise Windows 11 25H2 sürümünü kullananlar, Windows 10 22H2 (Desteğin kesilmesine rağmen Uzatılmış Güvenlik Güncelleştirmesi veya kısaca ESU programını kullananlar) ve Windows Server 2025 kullananlar etkilendi.

Microsoft, test sürecinde fark edilmeyen bu çok önemli hataları düzeltmek için acil güncelleme yayınladı. KB5077744 ve KB5077797 güncellemelerini yayına alan teknoloji devi, her iki sorunu da ele alarak işletim sisteminin ilgili versiyonlarında kullanıcıların sık sık yaşadığı bu sorunları ortadan kaldırdı.

Aslına bakılacak olursa son bir yıldır yayınlanan hemen hemen her Windows güncellemesinde bir sorun ortaya çıkıyor. Örneğin görev yöneticisi hatasında uygulama kapatılsa dahi arka planda çalışmaya devam ediyor, bu da kaynakların gereksiz bir şekilde tüketilmesine neden oluyordu. Dosya Gezgini, karanlık modda açıldığında ekran aniden bembeyaz oluyordu. Bu hataların artık daha çok ortaya çıkması ise pek çok kullanıcının dikkatinden kaçmadı.