2.134 TL'lik Oyun Yanlışlıkla 58 TL'ye Satılıyor! Acele Edin

Xbox mağazasında yer alan oyunların fiyatlandırmasında zaman zaman hata yapılabiliyor. Bu, bazı oyunların normalden daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulmasına neden olabiliyor. Bunun son örneği Divinity: Original Sin 2'de yaşandı. Kısa süre önce duyurulan oyun şu anda çok ucuza satın alınabiliyor.

Divinity: Original Sin 2 Xbox'ta Çok Ucuza Satılıyor

En iyi RPG oyunları arasında yer alan Divinity: Original Sin 2'nin Definitive sürümünün fiyatlandırmasında hata yapıldı. Xbox mağazasında oyunun standart sürümü için 58,33 TL fiyat etiketi belirlendi. Oyun için Xbox'ın ABD mağazasında 49.99 dolar (2.134 TL) fiyat etiketi belirlendi ancak kampanya kapsamında 17.49 dolara (746 TL) satılıyor. Bu, Xbox'ın Türkiye mağazasında hatalı bir fiyatlandırma yapıldığını gösteriyor.

Xbox mağazasında ön sipariş vermek için yapmanız gereken tek şey oyunun sayfasını ziyaret etmek ve "Satın al" butonuna basıp işlemi onaylamak. Bu adımları uyguladığınız takdirde işlem tamamlanacaktır. Hatalı fiyatlandırma olduğundan dolayı fiyatın her an değişebileceğini de belirtmek gerekiyor.

Benzer hatalar Xbox'ta zaman zaman yaşanıyor. Genellikle bu hata kısa sürede düzeltiliyor. Hatalı fiyatlandırma ile satın alınan oyunlar, genellikle oyuncularda kalıyor ve geri iade edilmiyor. Hollow Knight: Silksong, Ready or Not ve Cronos: The New Dawn'da da aynı durum yaşanmıştı ve oyunlar oyuncularda kalmıştı.

Divinity: Original Sin 2 Fragmanı

Divinity: Original Sin 2 Nasıl Bir Oyun?

İzometrik kamera açısına sahip olan Divinity: Original Sin 2, sıra tabanlı bir taktiksel rol yapma oyunudur. Bir görevi tamamlamanın ve bir engeli aşmanın genellikle birden fazla yolu vardır. Oyunda karakter gelişimi de son derece önemli. Büyücü, savaşçı ve okçu gibi sınıflar arasından birini seçebiliyoruz.

Savaşlar sıra tabanlı şekilde gerçekleşiyor. Bu, karakterinizin hareketini ve becerilerini dikkatli şekilde planlamamız gerektiği anlamına geliyor. Larian Studios tarafından geliştirilen oyunda fiziksel ve büyü olmak üzere iki tür kalkan mevcut. Bir düşmana hasar verebilmek için önce kalkanı kırmamız gerekiyor. Oyunun 93 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.