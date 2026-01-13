One Piece Dizisinin 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Popüler manganın live action uyarlaması olan One Piece'in 2. sezonu merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Netflix, One Piece dizisinin yeni sezon fragmanını yayınladı. Tanıtım videosu, yeni sezonda hangi olayların gerçekleşeceği hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

One Piece'in Türkçe Alt Yazılı 2. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden One Piece'in yeni sezon fragmanı yayınlandı. 1 dakika 51 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunun açıklamasında yeni sezonda daha tehlikeli maceraların olacağı belirtildi. Ayrıca paylaşılan bilgilere göre Luffy ve ekibinin efsanevi Grand Line'a yolculuk yapacak.

One Piece 2. Sezon Yayın Tarihi

IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan One Piece'in 2. sezonu bölümleri 10 Mart 2026 tarihinde yayınlanacak. Kısa sürede çok popüler olan dizinin ilk sezonunda sekiz adet bölüm bulunuyor. Muhtemelen yeni sezonda da sekiz adet bölüm yer alacaktır. Netflix aboneliği ile dizinin tüm bölümlerini izleyebilirsiniz.

One Piece Dizisi Oyuncuları

Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy)

(Monkey D. Luffy) Mackenyu (Roronoa Zoro)

(Roronoa Zoro) Emily Rudd (Nami)

(Nami) Jacob Gibson (Usopp)

(Usopp) Taz Skylar (Sanji)

(Sanji) McKinley Belcher II I (Arlong)

I (Arlong) Jandre le Roux (Kuroobi)

(Kuroobi) Milton Schorr (Don Krieg)

One Piece'in live action uyarlamasında Luffy karakterini Iñaki Godoy, Roronoa Zoro karakterini Mackenyu, Nami isimli karakteri ise Emily Rudd canlandırıyor. Oyuncular arasında ayrıca Taz Skylar, Jacob Gibson ve Jandre le Roux dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor.

One Piece Dizisinin Konusu

Dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden yayınlanan One Piece dizisi, gizemli hazineyi bulmaya çalışan Luffy ve ekibinin maceralarını anlatıyor. Dizi, bu maceralar üzerinden dostluk, hayaller ve özgürlük gibi temaları işliyor. Dizinin ilk sezonunda sekiz adet bölüm bulunuyor.