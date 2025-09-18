One Piece'in 2. Sezon Videosu Yayınlandı! Yeni Sezon Yakında Geliyor

Popüler manganın live action uyarlaması One Piece'in 2. sezonu merakla beklenirken heyecan verici bir gelişme yaşandı. Yeni sezon için bir video yayınlandı. Oyuncuların ikinci sezona dair önemli bilgiler paylaştığı videoda kamera arkası görüntülere de yer verildi.

One Piece'in 2. Sezon Videosu Nasıl İzlenir?

IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan One Piece'in 2. sezonu için yeni bir video paylaşıldı. 1 dakika 19 saniye uzunluğundaki videoya göre Luffy ve arkadaşları, yeni sezonda da en büyük hazine olan One Piece'i aramaya devam edecek.

Videoda "One Piece çok önemli bir mesajı çok güzel bir şekilde veiryor. Bu mesaj, tüm baskılara rağmen hayallerinizin peşinden gitmek" sözüne de yer verildi. Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzeirnden paylaşılan videoda yeni sezonun kamera arkası görüntüleri de bulunuyor.

One Piece Dizisinin Konusu

Dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden yayınlanan One Piece dizisi, gizemli hazineyi bulmaya çalışan Luffy ve ekibinin maceralarını anlatıyor. Dizi, bu maceralar üzerinden dostluk, hayaller ve özgürlük gibi temaları işliyor. Dizinin ilk sezonunda sekiz adet bölüm bulunuyor.

One Piece Dizisi Oyuncuları

Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy)

(Monkey D. Luffy) Mackenyu (Roronoa Zoro)

(Roronoa Zoro) Emily Rudd (Nami)

(Nami) Jacob Gibson (Usopp)

(Usopp) Taz Skylar (Sanji)

(Sanji) McKinley Belcher II I (Arlong)

I (Arlong) Jandre le Roux (Kuroobi)

(Kuroobi) Milton Schorr (Don Krieg)

One Piece'in live action uyarlamasında Luffy karakterini Iñaki Godoy, Roronoa Zoro karakterini Mackenyu, Nami isimli karakteri ise Emily Rudd canlandırıyor. Oyuncular arasında ayrıca Taz Skylar, Jacob Gibson ve Jandre le Roux dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor.

One Piece'in 2. Sezonu Ne Zaman Çıkacak?

En sevilen Netflix dizilerinden biri olan One Piece'in 2. sezonu 2026 yılında yayınlanacak. Yeni sezonun yedi veya sekiz adet bölümden oluşması bekleniyor. İlk sezon 2023 yılında izleyiciler ile buluşmuştu.