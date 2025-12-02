Güncelleme Alacak Samsung Telefonlar (Aralık 2025)

Samsung, Aralık 2025 için güvenlik güncellemesi alacak telefonlar ve tabletlerle ilgili yol haritasını paylaştı. Bununla birlikte hangi Galaxy telefonların Aralık 2025 ve sonrasında ne kadar süreyle en son güvenlik güncellemelerini alacağı ve bu güncellemelerin ne sıklıkla yayınlanacağı konusunda soru işaretleri ortadan kaldırıldı.

Hangi Samsung Telefonlar ve Tabletler Güncelleme Alacak?

Samsung, güncelleme alacak telefonları aylık, üç aylık ve altı aylık olmak üzere üç kategoriye ayırdı. Aralık 2025 itibarıyla her ay düzenli olarak güncelleme alacak cihazlar arasında Galaxy Z serisi, Galaxy S serisi ve diğerleri bulunuyor. Aylık güvenlik güncellemesi alacak Galaxy Z serisi modellerin tamamı şu şekilde:

Galaxy S serisi, Galaxy S21 FE 5G'den başlayıp en yeni S25, S25+, S25 Ultra ve Galaxy S25 FE gibi modellere kadar kapsayacak. Ayrıca Galaxy A56 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy Tab Active5 Pro, Galaxy XCover6 Pro, Galaxy XCover7, Galaxy XCover7 Pro da aylık güvenlik güncellemesi alacak cihazlar arasında bulunuyor.

Güney Koreli teknoloji devinin daha eski amiral gemisi modelleri, orta segment telefonları ve bazı tabletleri, üç aylık aralıkla güvenlik güncellemesi alacak. Üç aylık periyotlarla güncelleme alacak Galaxy Z ve S modelleri arasında şunlar yer alıyor:

Galaxy Z Fold3 5G

Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Bunlara ek olarak Galaxy A13, Galaxy S23, Galaxy A33, Galaxy A73 ve Galaxy A04'ten başlayıp en yeni Galaxy AO7, Galaxy MO7 ve Galaxy F07'ye kadar olan modeller, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S9 ve Galaxy Tab S10, Galaxy Tab A9, Galaxy Tab A11, Galaxy Tab A11+, Galaxy Tab Active4 Pro, Galaxy Tab Activte5, Galaxy XCover5 de üç aylık aralarla güvenlik güncellemesi alacak.

Daha az sıklıkla güncelleme alacak cihazlar, Galaxy A03, Galaxy A03 Core ve Galaxy Tab A8 ve olacak. Bunlar, yılda sadece iki kez güncelleme alacak. Yani bu telefonlardan birine sahip olanların bir güncelleme aldıktan sonra yeni güvenlik güncellemesini almak için altı ay beklemesi gerekecek.