Samsung, Türkiye'deki Depremler İçin Telefonlarına Yeni Özellikler Ekliyor!

Samsung’un çok yakında kullanıcılarla buluşturacağı yeni arayüzü One UI 8, Galaxy cihazlara birçok yenilik getirmeye hazırlanıyor. Bu güncellemeyle birlikte tanıtılması beklenen özelliklerden biri ise, kullanıcıların hayatını kurtarabilecek nitelikte olan Deprem Uyarıları sisteminde olacak.

Bildiğiniz gibi Google tarafından sunulan bu özellik Android cihazlarda bir süredir mevcut. Ancak Samsung’un yeni arayüzü ile Deprem Uyarıları sistemine yeni özellikler ekleyerek özelleştireceği belirtiliyor. Detaylar haberde.

Samsung’un Deprem Uyarı Sistemi, Google’a Göre Daha Gelişmiş Olacak

Her ne kadar Samsung şimdiye kadar One UI 8'in resmi güncelleme notlarında bu özelliğe yer vermemiş olsa da, sektörel kaynaklar şirketin yeni sürümle beraber Deprem Uyarıları sistemini daha geliştireceğini öne sürüyor. (1.0.07.0) koduyla yeni arayüzün beta sürümünde tespit ediliği söylenen Deprem Uyarı uygulamasının, hem önceki sürümlere hem de Google’ın sunduğu versiyona göre çok daha zengin özellikler içerdiği söyleniyor.

One UI ile Uyumlu Modern Arayüz

Bu özelliklerden ilki sistemin tasarım dilinde ortaya çıkıyor. Yeni sürüm, One UI estetiğiyle çok daha modern bir arayüz sunarken; önceki One UI 7 sürüme göre daha sezgisel ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlıyor. Yeni arayüz ile birlikte yakındaki acil durum barınaklarının görüntülenmesi ve acil durumlarda hızla iletişime geçebileceğiniz kişileri belirleyebilme gibi pratik özelliklere kolayca erişebiliyor.

Deprem Şiddeti Limit Ayarlama

Oldukça önemli bir diğer yenilik ise, kullanıcıların deprem uyarı bildirimlerinin ne zaman devreye gireceğini belirleyebilmesi. Yeni sistemle birlikte, kullanıcılar artık uyarıların hangi şiddetteki depremler için gösterileceğini kendileri seçebiliyor. Bu sayede, düşük şiddetli depremler nedeniyle rahatsız edici bildirimlerin önü kesilmiş oluyor.

Belirlenen eşik değerinin altında kalan sarsıntılar için sistem yine de uyarı veriyor; ancak bu bildirimler ekranı tamamen kaplamıyor ya da o anki işlemi kesintiye uğratmıyor. Bunun yerine ekranın üst kısmında daha küçük bir uyarı penceresi gösteriliyor. Ayrıca kullanıcılar, bu uyarının telefon ekranında nasıl görüneceğini önceden test edebiliyor.

Sistemde dikkat çeken bir diğer detay ise, gündüz ve gece saatleri için ayrı ayrı deprem şiddeti eşiği tanımlanabilmesi. Kullanıcılar bu sayede farklı zaman dilimlerinde farklı hassasiyet seviyeleri belirleyerek daha kişiselleştirilmiş bir bildirim deneyimi elde edebilecek. Ayrıca sistem, sarsıntı seviyelerini teknik terimlerden uzak, sade ve anlaşılır bir dille açıklayarak herkesin durumu daha iyi kavrayabilmesini sağlayacak.

Sağlık Bilgileri ve Acil Durum Kişileri Tanımlama

Bunlara ek olarak, kullanıcılar kendi sağlık bilgilerini yeni sisteme girebilecek. Bu da, olası bir afet anında yardım ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesine farklı sağlık problemlerine sahip olan adetzedeleri hızlıca tespit etmesineolanak tanıyacak. Bu özelliğe ayarlar menüsünden Güvenlik ve Acil Durum > Deprem Uyarıları yolunu izleyerek ulaşabileceksiniz.

Belirlenen eşik seviyesinin altında kalan sarsıntılarda bile ekran üzerinde uyarı çıkıyor; ancak bu uyarılar ekranı tamamen kaplamıyor ya da yaptığınız işi kesintiye uğratmıyor. Ayrıca kullanıcılar, telefonlarında deprem uyarısı çıktığında nasıl görüneceğini test edebiliyorlar.

Samsung Deprem Uyarıları Sistemi Nasıl Açılır?

Cihazın ayarlarına girin. Arama kutucuğuna "Konum" yazın. "Konum Erişimi" bölümünü açın. Konum Hizmetleri kısmını görüntüleyin. "Deprem Uyarıları" butonuna basın. "Deprem Uyarıları" seçeneğini etkinleştirin.

Peki siz One UI 8 ile yenilenecek yeni Deprem Uyarı sistemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...