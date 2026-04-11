Microsoft Hatasını Kabul Etti: Herkesi Bunaltan Windows Özelliği Kaldırılıyor

Microsoft, son dönemlerde Windows 11 işletim sistemini adeta yapay zekâ özellikleriyle donattı. Çok sayıda uygulamaya Copilot adlı yapay zekâ aracını entegre eden şirket, bunun kullanıcıları bunaltmaya başladığını fark ederek geri adım atma kararı aldı. Bu doğrultuda firma, test kullanıcılarına sunulan Windows güncellemesiyle birlikte iki uygulamadan Copilot ismini kaldırmaya başladı. İşte detaylar...

Microsoft, Windows 11 Not Defteri Uygulamasından Copilot'ı Kaldırdı mı?

Yıllarca neredeyse hiç değişmeden kalan Not Defteri, kısa sürede yapay zekâ destekli bir yazma aracına dönüştü. Bu doğrultuda uygulama içerisinde düzenleme seçeneklerinin sıralandığı bölümde Copilot butonu da görünmeye başlamıştı.

Bu butona tıklandığında yeniden yazma, özetleme ve taslak oluşturma gibi seçenekler sunuluyordu. Ancak son Windows 11 Insider (Beta) güncellemesiyle birlikte bu butondaki Copilot simgesi kaldırıldı. Yerine yazma araçlarını temsil eden daha sade bir kalem ikonu yerleştirildi. Yani Copilot tamamen kaldırılmadı, bu araç arka planda çalışmaya devam edecek.

Microsoft, Windows 11 Ekran Alıntısı Aracı'ndan Copilot'ı Kaldırdı mı?

Ekran Alıntısı Aracı'nda ise çok daha büyük bir değişiklik yapıldı. Daha önce kullanıcılar, ekran görüntüsü aldıktan sonra bir Copilot butonu ile karşılaşıyor ve bu butona basarak görsel arama ile diğer yapay zekâ destekli özelliklere erişebiliyordu. Artık bu Copilot butonu da tamamen kaldırıldı. Yani Not Defteri uygulamasındaki gibi bir ikon değişikliğinden ziyade özellik doğrudan sistemden çıkarıldı. Üstelik kullanıcılara açma ve kapatma seçenekleri de sunulmadı.

Windows 11 Uygulamalarından Copilot Neden Kaldırılıyor?

Microsoft Copilot, şimdiye kadar Not Defteri, Ekran Alıntısı Aracı, Fotoğraflar, Windows Ayarları ve Microsoft Edge tarayıcısı da dahil olmak üzere birçok uygulamaya entegre edildi. Ancak bu kez kullanıcılar Copilot’u her yerde görmeye başlayınca durum ters tepti. Sürekli karşılarına çıkması özelliğin faydasından çok rahatsızlık yaratmasına neden oldu.

Bu noktada Copilot, birçok kullanıcı için yardımcı bir araç olmaktan çıkıp dikkat dağıtan bir özelliğe dönüştü. Bilhassa Ekran Alıntısı ve Not Defteri gibi basit uygulamalarda bile yapay zekâ görmek istemeyen kullanıcıların sayısı arttı. Neyse ki Microsoft, bu geri bildirimleri dikkate alarak yaptıkları hatayı kabul etti ve sadeleştirme çalışmalarına başladı.

Yeni Windows 11 Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Ekran Alıntısı Aracı ve Not Defteri uygulamalarından Copilot ismini kaldıran Windows 11 güncellemesi şu anda yalnızca Insider programına kayıtlı kullanıcılara sunulmuş durumda. Bu gibi arayüz değişiklikleri genelde birkaç hafta boyunca test sürecinde kalır. Bu doğrutluda yeni güncellemenin mayıs sonu veya haziran başında yayınlanması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Microsoft’un Windows 11’in her yerine Copilot entegre etmesini birçok kullanıcı gibi ben de oldukça abartılı buluyordum. Nihayet şirket sadeleşme sürecine girmeye karar verdi. Bu değişimin kullanıcıları memnun edeceğini düşünüyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz.