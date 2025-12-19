12 GB RAM'li Ucuz Telefonun Özel Sürümü Tanıtıldı! 165Hz Ekranı Var

OnePlus'ın ucuz amiral gemisi modeli 15R kısa süre önce tanıtıldı. Bu tanıtımın ardından Ace isimli özel bir sürüm duyuruldu. Bununla beraber özel sürümün teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Mor renge sahip olan bu OnePlus 15R Ace Edition, etkileyici bir görünümüyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

OnePlus 15R Ace Edition Özellikleri

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Yenileme Hızı : 165Hz

: 165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2800 piksel

1272 x 2800 piksel Ekran Parlaklığı: 1800 nit

1800 nit Ekran Piksel Yoğunluğu: 450 PPI

450 PPI Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB İşlemci : Snapdragon 8 Gen 5

: Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 12 GB LPDDR5X Ultra

12 GB LPDDR5X Ultra Batarya : 7.400 mAh

: 7.400 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP

OnePlus 15R'ın Ace sürümü gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus 13R'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

15R'ın Ace sürümünde 7.400 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Akıllı telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Android 16 tabanlı OxygenOS 16 ile birlikte gelen akıllı telefonda 12 GB LPDDR5X Ultra RAM bulunuyor. Telefonun depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut.

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OnePlus 15R, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2800 piksel çözünürlük, 450 PPI piksel yoğunluğu, 1800 nit maksimum parlaklık ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Bu özel sürüm 213 gram ağırlığında ve 8,1 kalınlığında. Standart sürüm ise 218 gram ağırlığında ve 8,3 mm kalınlığında.

OnePlus 15R Ace Edition Fiyatı

OnePlus 15R Ace Edition'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 47.999 rupi (22.923 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bütçe dostu amiral gemisi şu anda Hindistan'da ön sipariş verilebiliyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonun diğer ülkere ne zaman geleceği ise henüz belli değil.