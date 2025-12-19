Suya Dayanıklı Ucuz Telefon Geliyor! AMOLED Ekrana Sahip

OPPO Reno 15 Pro Mini ile ilgili çok önemli bir gelişme meydana geldi. Telefonun bazı özellikleri sızdırıldı. Cihaz, 6.32 inç AMOLED ekran da dahil olmak üzere pek çok özellikle birlikte gelecek. Ayrıca küresel pazar için ne zaman geleceğine dair ayrıntılar da paylaşıldı.

OPPO Reno 15 Pro Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran : 6.32 inç AMOLED

: 6.32 inç AMOLED İşlemci : Snapdragon 7 Gen 4

: Snapdragon 7 Gen 4 Kamera Kurulumu : Üçlü Arka Kamera (50 MP telefoto dahil)

: Üçlü Arka Kamera (50 MP telefoto dahil) Dayanıklılık : IP66, IP67 ve IP69 Sertifikaları (Suya ve toza karşı tam koruma)

: IP66, IP67 ve IP69 Sertifikaları (Suya ve toza karşı tam koruma) Boyutlar : 7.99 mm kalınlık

: 7.99 mm kalınlık Ağırlık: 187 gram

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Reno 15 Pro Mini, 6.32 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. AMOLED ekrana sahip olacak cihazın kalınlığı 7.99 mm olacak. Ayrıca 187 gram ağırlığa sahip olacağı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Bu arada serideki bazı modellerin 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor.

Telefonun Çin versiyonunda MediaTek Dimensity 8450 işlemcisi kullanılırken küresel sürümünün Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi ile birlikte gelmesi bekleniyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Cihazın arka tarafında üçlü kamera yerleşimi bulunacak. Telefonlardan birinin 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera olacağı ileri sürülüyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan OPPO Reno 15c'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera tercih edilmişti.

Cihaz, IP66, IP67 ve IP69 olmak üzere üç farklı dayanıklılık sertifikası ile birlikte gelecek. Bu da belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olacağı anlamına geliyor. Telefonu eğer zorlu koşullar altında kullanacaksanız çoğu olumsuz durumda çalışmaya devam etmesi sayesinde ideal bir seçenek olabilir.

OPPO Reno 15 Pro Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 15 Pro Mini'nin Aralık 2025'in ilerleyen günlerinde tanıtılacağı iddia edildi. Telefon, buzul beyazı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Telefonun yüzeyinde uzun ve şık bir kurdele tasarımı yer alacak. Bu, cihaza şık bir görünüm katarak göze daha dikkat çekici hâle gelmesini mümkün kılacak.

OPPO Reno 15 Pro Mini'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 14 Pro için 3499 yuan (21 bin 294 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Reno 14 Pro Mini'nin çok daha düşük fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile gelebileceğini belirtelim.