OnePlus'tan Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 32 MP Ön Kamera ve Dahası

OnePlus 15R'ın çok yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirket, şimdiye kadar bu yeni telefon hakkında birçok önemli ayrıntı paylaştı ancak bunların arasında ön kamera ile ilgili soru işaretlerini giderecek bir açıklama olmadı. Şirketin son yaptığı açıklama ise kullanıcıların en çok merak ettiği kamera özelliklerini açıklığa kavuşturdu.

OnePlus 15R'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran : AMOLED (1.5K Çözünürlük, 450 PPI)

: AMOLED (1.5K Çözünürlük, 450 PPI) Ekran Performansı : 165Hz yenileme hızı, 1800 nit maksimum parlaklık

: 165Hz yenileme hızı, 1800 nit maksimum parlaklık İşlemci : Snapdragon 8 Gen 5

: Snapdragon 8 Gen 5 Ön Kamera : 32 MP (4K 30 FPS Video Kaydı)

: 32 MP (4K 30 FPS Video Kaydı) Batarya : 7.400 mAh

: 7.400 mAh Kamera Teknolojisi : Detailmax Engine (Ultra Net, Net Seri Çekim, Gece Modu)

: Detailmax Engine (Ultra Net, Net Seri Çekim, Gece Modu) Renk Seçenekleri: Siyah ve yeşil

Yeni paylaşılan bilgilere göre OnePlus 15R'nin ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Bu, R serisi telefonlara yerleştirilen en gelişmiş ön kamera olarak nitelendirildi. Cihazın sahip olacağı ön kamera, 4K çözünürlükte 30 FPS'e kadar video kaydı yapabilecek.

OnePlus, ilk olarak amiral gemisi OnePlus 15'te tanıttığı Detailmax Engine isimli sistemi daha uygun fiyatlı olması beklenen OnePlus 15R'a da getirecek. Bu teknoloji, telefonun fotoğraf kalitesini arttırmak için özel olarak tasarlandı ve üç farklı modda çekim yapmaya olanak tanıyor. Bunlardan ilki olan ultra net mod, fotoğraftaki ayrıntıları maksimum seviyeye çıkarıyor. Net seri çekim, hızlı hareket eden nesneleri yakalamakta oldukça başarılı performans sergilerken gece modu ise düşük ışık koşullarında çekilen fotoğraflardaki detayları ön plana çıkarıp daha iyi aydınlatılmış görseller elde etmenizi sağlıyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus 13R'da ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Cihaz, 7.400 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dört yıl sonra dahi kapasitesinin yüzde 80'ini koruyacağı söyleniyor. Telefon ayrıca AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 165Hz yenileme hızı, 1800 nit maksimum parlaklık ve 450 PPI piksel yoğunluğu sunacak.

OnePlus 15R Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 15R, 17 Aralık'ta tanıtılacak. Bu tanıtımla birlikte bütçe dostu bir fiyat etiketiyle gelmesi beklenen amiral gemisinin bütün özellikleri ve fiyat etiketi netlik kazanacak. Cihaz, siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu arada OnePlus 13R, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.