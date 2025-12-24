12 GB RAM'li Ucuz Amiral Gemisi Satışa Sunuldu! Dev Bataryası Var

Yygun fiyatlı amiral gemisi OnePlus15R Hindistan'da satışa sunuldu. Telefon, güçlü işlemcisi sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz şekilde oynatabiliyor. OnePlus 15R ayrıca yüksek yenileme, yüksek çözünürlüklü ekran, dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

OnePlus 15R Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan OnePlus 15R'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 47.999 rupi (22.907 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 52.999 rupi (25.291 TL) fiyat etiketiyle satışa çıktı. Akıllı telefon, siyah, yeşil ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.

OnePlus 15R Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Parlaklığı: 1800 nit

1800 nit Ekran Yenileme Hızı : 165Hz

: 165Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2800 piksel

1272 x 2800 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu: 450 PPI

450 PPI Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB RAM: 12 GB LPDDR5X Ultra

12 GB LPDDR5X Ultra İşlemci : Snapdragon 8 Gen 5

: Snapdragon 8 Gen 5 Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Hızlı Şarj: 80W

80W Batarya: 7.400 mAh

OnePlus 15R gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus 13R'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Uygun fiyatlı amiral gemisinin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OnePlus 15R, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2800 piksel çözünürlük, 450 PPI piksel yoğunluğu, 1800 nit maksimum parlaklık ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Telefon ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.