9000 mAh Bataryalı Oyun Telefonu Yolda! 165Hz Ekran ve Dahası
OnePlus Turbo'nun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Peki, yüksek yenileme hızına sahip olan oyun telefonu ne zaman tanıtılacak? İşte telefonun detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- OnePlus Turbo'nun 2026 yılının ocak ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor.
- Oyun telefonu gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak.
- Telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak.
OnePlus'ın oyun telefonu ile ilglii önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde AnTuTu puanı ortaya çıkan OnePlus Turbo'nun tanıtım tarihi sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre oyun telefonu önümüzdeki yılın başlarında tanıtılacak. Cihaz ayrıca güçlü işlemci, dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.
OnePlus Turbo Ne Zaman Tanıtılacak?
OnePlus Turbo'nun 2026 yılının ocak ayında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. En iyi grafikli mobil oyunları bile sorunsuz şekilde oynatacak akıllı telefon, Çin'de piyasaya sürüldükten sonra global pazara da gelecek.
OnePlus Turbo'nun Özellikleri Nasıl Olacak?
- Batarya: 9.000 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- İşletim Sistemi: Android 16
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
OnePlus'ın yeni akıllı telefonu gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.
En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini göreceğiz. Telefonda 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak.
Cihaz 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek OnePlus Turbo, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak.