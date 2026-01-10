100W Hızlı Şarja Sahip Bütçe Dostu Telefon Geliyor! OLED Ekranı Var

Amiral gemisi telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. OnePlus 15s'in özellikleri sızdırıldı. Akıllı telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi bulunacak. OnePlus 15s ayrıca yüksek çözünürlüklü OLED ekran, dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

OnePlus 15s Hangi Özelliklere Sahip Olacak?

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7500 mAh üzeri

7500 mAh üzeri Şarj Hızı: 100W hızlı şarj

100W hızlı şarj Suya ve Toza dayanıklılık: IP69

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 15s'in ekranı 6,31 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. OnePlus 13s'te 6,32 inç ekran büyüklüğü, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, yaklaşık 460 PPI piksel yoğunluğu, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Akıllı telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'in yer alması bekleniyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus 13s'te ise Snapdragon 8 Elite mevcut.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön kameraya dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Serinin bir önceki modelinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

OnePlus 13s, 7500 mAh'nin üzerinde bir batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji ise dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. IP69 sertifikasına sahip telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

OnePlus 15s'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 13s'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 54 bin 999 rupi (26 bin 269 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. OnePlus 15s'in ise 58 bin rupi (27 bin 702 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğnii belirtelim.