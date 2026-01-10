165Hz Ekranlı Telefon Geliyor! 9000 mAh Bataryaya Sahip

OnePlus, Ace 6 Ultra isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Ace 6 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek'in çok güçlü bir işlemcisi yer alacak. Cihaz ayrıca dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Batarya: 9.000mAh

9.000mAh Güvenlik: 3D ultrasonik parmak izi sensörü

3D ultrasonik parmak izi sensörü Ana Kamera: 50 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Ace 6'nın ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Yeni amiral gemisi, 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. 165Hz yenileme hızı, standart 60Hz yenileme hızına kıyasla çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Akıllı telefonda hangi ekran teknolojisinin kullanılacağı ise henüz belli değil.

Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus Ace 6'da Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

OnePlus Ace 6 Ultra, 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasın sağlayacak. OnePlus Ace 6'da 7.800 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj teknolojisinin yer aldığını belirtelim. Dolayısıyla yeni modelde de 120W civarı bir hızlı şarj teknolojisini görebiliriz.

Yeni amiral gemisi, 3D ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu sensör, kullanıcıların akıllı telefonlarını çok daha güvenli bir şekilde kilitleyip açmalarını sağlayacak. Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear bulunacak. Diğer kameraya dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.