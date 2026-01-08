Dev Bataryalı Amiral Gemisi Geliyor! 165Hz Ekrana Sahip

OnePlus, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. OnePlus 15T olarak adlandırılan akıllı telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgliere göre amiral gemisi, dev batarya ile birlikte gelecek. OnePlus 15T ayrıca güçlü işlemci, yüksek yenileme hızı ve OLED ekran dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus 15T'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

OnePlus 15T'nin yaklaşık 7.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Serinin bir önceki modeli olan OnePlus 13T'de 6.260 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: Yaklaşık 7.500 mAh

Yaklaşık 7.500 mAh Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera

50 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 15T'nin ekranı 6,3 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. OnePlus 13T'de ise 6,32 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1216 x 2640 piksel çözünürlük mevcut.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus 13T'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite bulunuyor.

OnePlus 15T Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 15T'nin nisan ayında tanıtılacağı iddia edildi. Yani akıllı telefon ocak, şubat veya mart ayında tanıtılacak. Tanıtımla beraber amiral gemisinin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Konu ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadığını, telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.