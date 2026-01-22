Google'dan Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! 8 GB RAM ve Dahası

Google Pixel 10a ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir sertifikasyon platformunda ortaya çıkan Google Pixel 10a'nın bu kez görüntüleri ortaya çıktı. Android telefon, görsellere göre çok şık bir tasarımla birlikte gelecek. Telefon bunun yanı sıra güçlü donanımıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

Google Pixel 10a'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Sızdırılan görüntülere göre Google Pixel 10a'nın arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunacak. Yatay olarak konumlanacak bu modülün üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde ayrıca Google logosu da yer alacak. Telefonun yan tarafında ise ses ve güç butonları yer alacak.

Google Pixel 10a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 48 MP

48 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 5100 mAh

5100 mAh İşlemci: Tensor G5

İddiaya göre Pixel 10a'da Tensor G5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.78 GHz Cortex-X4, beş adet 3.05 GHz Cortex-A725 ve iki adet 2.25 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Google Pixel 10a'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Google Pixel 10a'nın 128 GB depolama alanına sahip sürümü 500 euro (25.383 TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 600 euro (30.460 TL) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Google Pixel 10a Ne Zaman Tanıtılacak?

Google'ın bütçe dostu akıllı telefonu Pixel 10a, 17 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü donanıma ve şık tasarıma sahip olan Google Pixel 9a, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.