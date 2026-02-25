Küçük Ama Güçlü Telefon İçin Geri Sayım Başladı! Çok Hızlı Şarj Olacak

Hong Kong merkezli Android akıllı telefon üreticisi OnePlus, yakında OnePlus 15T adlı yeni modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Küçük boyutlu olmasına rağmen gücüyle dikkat çekecek mobil cihaz için geri sayım sürüyorken şirket cephesinden mevzubahis telefonla ilgili yeni bir açıklama geldi. Görünüşe göre lansmana giderek yaklaşıyoruz.

OnePlus 15T Yolda! Ne Zaman Tanıtılacak?

Firmanın Topluluk Lideri Shuai Lan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla OnePlus 15T'nin çok yakında tanıtılacağını duyurdu. Ocak ayının sonlarında ortaya çıkan söylentilere göre cihazın mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Henüz net bir tarih bilinmese de gözler önümüzdeki haftalarda.

Daha önceki iddialara göre OnePlus 15T, tanıtıldığında bir süreliğinde sadece Çin'de satılacak. Küresel olarak satışa sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Bu konuyla ilgili pek de olumlu söylentiler bulunmasa da ihtimal sıfır değil. Zira en iyi fiyat - performans telefonlardan biri olması bekleniyor. Bu da OnePlus 15T'yi tüketiciler için ilgi çekici kılacaktır. Peki söz konusu modelin teknik özellikleri neler olacak?

Beklenen OnePlus 15T Özellikleri

Ekran: 6,32 inç, LTPO AMOLED, 1.5K çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı

6,32 inç, LTPO AMOLED, 1.5K çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

12 GB / 16 GB LPDDR5X Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1)

256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kameralar: 50 MP Ana Kamera (OIS) + 50 MP Telefoto / Portre Lensi

50 MP Ana Kamera (OIS) + 50 MP Telefoto / Portre Lensi Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Şarj Hızı: 100W

100W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OxygenOS 16

Mevcut bilgilere göre OnePlus 15T, 6,32 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek. Küçük ama güçlü denmesinin sebebi de bu boyut. Bu arada panel LTPO AMOLED türünde olacak. 1.5K çözünürlükle desteklenecekken, yenileme hızı ise 165 Hz olacak.

Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak akıllı telefon, bu yonga seti sayesinde çok güçlü olacak. Ayrıca 12 GB / 16 GB bellek; 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama alanı seçenekleri sunulacak. Ön tarafında 16 MP özçekim kamerasına yer verecekken, arka tarafta ise OIS destekli 50 MP ana kamera ve 50 MP telefoto kameralar bizleri karşılayacak.

Öte yandan Android 16 tabanlı OxygenOS 16 üzerinde çalışacakken, 7.000 mAh batarya ve 100W hızlı şarj da beklenen OnePlus 15T özellikleri arasında.