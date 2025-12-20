OnePlus'tan 165Hz OLED Ekranlı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü
OnePlus 15T'nin özellikleri ortaya çıktı. OnePlus'ın yeni telefonu, güçlü işlemci sayesinde yüksek performans sunacak. İşte telefonun detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- OnePlus 15T gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak.
- Telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı suancak.
- Telefonda 50 megapiksel ana kamear ve 50 megapiksel telefoto kamera bulunacak.
OnePlus'ın merakla beklenen yeni Android telefonu 15T'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre önümüzdeki yılın ilk çeyreğidne tanıtılması beklenen akıllı telefon yüksek çözünürlüklü OLED ekran, yüksek yenileme hızı, çok güçlü işlemci ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.
OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,3 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera
- Batarya: 7.000 mAh'den daha yüksek bir kapasite
Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 15T, 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Bütçe dostu amiral gemisi, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. OnePlus 13T'de 6,32 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1216 x 2640 piksel çözünürlük tercih edilmişti.
OnePlus'ın yeni telefonunda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus 13s modelinde ise Snapdragon 8 Elite bulunuyor.
Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak. Ön kameranın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı ise henüz belli değil. Telefon, 7.000 mAh'den daha yüksek bir batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Bu dev batarya, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak.
OnePlus 15T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Bütçe dostu Android telefon OnePlus 13T için 3.399 yuan (20.679 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OnePlus 15T'nin ise 3.600 yuan (21.902 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Fiyata dair resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten ötürü telefon farklı fiyat etiketiyle piyasaya sürülebilir.
OnePlus 15T Ne Zaman Tanıtılacak?
OnePlus 15T'nin 2206 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacağı iddia edildi. Yani akıllı telefon ocak, şubat veya mart ayında tanıtılacak. Tanıtımla beraber amiral gemisinin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Konu ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadığını, telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.