OnePlus'tan 165Hz OLED Ekranlı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

OnePlus'ın merakla beklenen yeni Android telefonu 15T'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre önümüzdeki yılın ilk çeyreğidne tanıtılması beklenen akıllı telefon yüksek çözünürlüklü OLED ekran, yüksek yenileme hızı, çok güçlü işlemci ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera

50 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera Batarya: 7.000 mAh'den daha yüksek bir kapasite

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 15T, 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Bütçe dostu amiral gemisi, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. OnePlus 13T'de 6,32 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1216 x 2640 piksel çözünürlük tercih edilmişti.

OnePlus'ın yeni telefonunda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus 13s modelinde ise Snapdragon 8 Elite bulunuyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak. Ön kameranın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı ise henüz belli değil. Telefon, 7.000 mAh'den daha yüksek bir batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Bu dev batarya, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak.

OnePlus 15T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bütçe dostu Android telefon OnePlus 13T için 3.399 yuan (20.679 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OnePlus 15T'nin ise 3.600 yuan (21.902 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Fiyata dair resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten ötürü telefon farklı fiyat etiketiyle piyasaya sürülebilir.

OnePlus 15T Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 15T'nin 2206 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacağı iddia edildi. Yani akıllı telefon ocak, şubat veya mart ayında tanıtılacak. Tanıtımla beraber amiral gemisinin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Konu ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadığını, telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.