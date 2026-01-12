Bu Telefon Çok Hızlı Şarj Olacak! 16 GB RAM, 165Hz Ekran ve Dahası

OnePlus 15T ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde batarya kapasitesi ortaya çıkan OnePlus 15T'nin bu kez RAM ve depolama seçenekleri sızdırıldı. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon 16 GB RAM seçeneği, hızlı şarj teknolojisi ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip.

OnePlus 15T'nin RAM ve Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek OnePlus 15T, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz. OnePlus 13T'de de 16 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar depolama seçenekleri tercih edilmişti.

OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz RAM: 12GB / 16GB (LPDDR5X)

12GB / 16GB (LPDDR5X) Depolama: 256 GB / 512 GB / 1TB (UFS 4.1)

256 GB / 512 GB / 1TB (UFS 4.1) İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ana Kamera: 50 MP Sony IMX906 veya 200 MP Samsung HP5

50 MP Sony IMX906 veya 200 MP Samsung HP5 Telefoto Kamera: 50MP Samsung JN5 telefoto

50MP Samsung JN5 telefoto Batarya: Yaklaşık 7.500mAh

Yaklaşık 7.500mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69

OnePlus 15T'nin ekranı 6,31 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Bu ekran yenileme hızı, standart 60Hz yenileme hızına kıyasla çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesinis ağlıyor. IP68/69 sertifikasına sahip telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip olacak.

Akıllı telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus 13T'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite bulunuyor.

Amiral gemisinin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX906 veya 200 megapiksel çözünürlüğünde Samsung HP5 ana kamera yer alacak. Telefoto kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefonda ayrıca yaklaşık 7.500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği bulunacak.