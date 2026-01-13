165Hz Ekranlı Telefon Geliyor! 16 GB RAM ve Dahası

OnePlus 15T ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çok kısa bir süre önce RAM ve depolama seçenekleri açıklığa kavuşan telefonun şimdi de renk seçenekleri sızdırıldı. Bununla birlikte cihaza daha geniş çaplı bir bakış atmak mümkün hâle geldi.

OnePlus 15T Renk Seçenekleri Nasıl Olacak?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre yakında piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus 15T, kahverengi, beyaz ve yeşil olmak üzere toplamda üç renk seçeneği ile birlikte gelecek. Bu arada OnePlus 15T'nin Nisan 2026'dan önce tanıtılacağı iddia edildi. Bu da telefonun bu ayın sonlarında olmasa bile Şubat veya Mart aylarında kullanıcılarla buluşturulacağı anlamına geliyor.

OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz RAM: 12GB / 16GB (LPDDR5X)

12GB / 16GB (LPDDR5X) Depolama: 256 GB / 512 GB / 1TB (UFS 4.1)

256 GB / 512 GB / 1TB (UFS 4.1) İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ana Kamera: 50 MP Sony IMX906 veya 200 MP Samsung HP5

50 MP Sony IMX906 veya 200 MP Samsung HP5 Telefoto Kamera: 50MP Samsung JN5 telefoto

50MP Samsung JN5 telefoto Batarya: Yaklaşık 7.500mAh

Yaklaşık 7.500mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 15T'nin ekranı 6,3 inç büyüklüğünde olacak. AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak adına OnePlus 13T'de 6,32 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1216 x 2640 piksel çözünürlük olduğunu hatırlatalım.

Cihaz, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak.

Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek telefon, 7.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak ve 100W hızlı şarj desteği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihaz, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında da 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunacak.