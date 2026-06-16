OnePlus'tan Çok Güçlü Android Telefon Geliyor! 185Hz Ekrana Sahip

OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeline dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OnePlus 16'nın işlemcisi ve ekran özellikleri ortaya çıktı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

OnePlus 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus 16'nın ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Telefon ayrıca 1.5K çözünürlük ve 185Hz yenileme hızı sunacak. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 185Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OnePlus 15'te 6,78 inç ekran boyutu, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 165Hz yenileme hızı ve 1.800 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1.800 nit civarı parlaklık ve AMOLED ekran görebiliriz.

1.800 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Böylece telefon dışarıda sorunsuz kullanılabilecek. AMOLED ise çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor.

OnePlus 16'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Yeni amiral gemisinde Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. Bu sebepten dolayı işlemcinin oyun performansı henüz belli değil. OnePlus 15'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip mobil cihazlarda battle royale oyunu PUBG Mobile ve MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang ise ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor. Bu işlemcinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabilecek.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi, 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. Bu arada 2 nm işlemciler, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Bu arada Snapdragon 8 Elite Gen 5'in POCO F8 Ultra, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda da yer aldığını belirtelim.

OnePlus 16'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Batarya Kapasitesi: 9.000 mAh

9.000 mAh İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı OxygenOS 17

OnePlus 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 16'nın 2026 yılının son çeyreğinde yani ekim, kasım veya aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtıma birlikte telefonun özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayan OnePlus 15, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

OnePlus 16 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus 16'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. OnePlus 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığı.

OnePlus 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 15 şu anda 75 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor. OnePlus 16, önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacak. Buna göre yeni telefon, 80 bin TL üzeri bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

OnePlus 16'nın çok güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada yüksek yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesi. Bu, genel telefon kullanım deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.