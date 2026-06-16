120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Yolda! 6500 mAh Bataryası Var

vivo, T5 Lite isimli yeni bir Android telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte T5 Lite'ın özellikleri ortaya çıktı. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunacak. Bu işlemci sayesinde donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo T5 Lite'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6.74 inç

6.74 inç Ekran çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.200 nit

1.200 nit İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana kamera: 50 MP

50 MP Ön kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı şarj: 44W

44W Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP65 sertifikası

IP65 sertifikası Parmak izi sensörü: Bulunacak.

Bulunacak. Kalınlık: 8,39 mm

8,39 mm Ağırlık: 209 gram

vivo T5 Lite'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre vivo'nun yeni telefonunda Dimensity 6300 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Orta segemntte konumlanan Dimensity 6300 işlemcisi, popüler battle royale oyunu PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS, onlien FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Yani yeni telefonda donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Bu işlemcinin daha önce vivo T4 Lite, iQOO Z10 Lite, Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G'de de yer aldığını belirtelim.

vivo T5 Lite'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

T5 Lite, 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. vivo'nun yeni telefonu, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.200 nit parlaklık sunacak. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlayacak. Böylece telefon dışarıda sorunsuz şekilde kullanılabilecek.

IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 120Hz yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir. Karşılaştırma yapmak gerekirse T4 Lite'ta 6,74 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 90Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık tercih edilmişti.

vivo T5 Lite'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu arada T4 Lite'ta 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, yardımcı lens ve 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Diyafram açıklığının f harfi ile gösterildiğini belirtelim. Diyafram açıklığı, kamera lensinin içinde yer alan mekanik kapakların ne kadar açılabildiğini gösteriyor. F değeri ne kadar düşükse sensöre o kadar çok ışık giriyor. Bu sayede düşük ışıkta daha kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor.

vivo T5 Lite'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modelinde T4 Lite'ta 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Dolayısıyla T5 Lite, önceki modelden biraz daha uzun pil ömrü sunacak.

vivo T5 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

T5 Lite'ın 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olan T4 Lite, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

vivo T5 Lite Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo V70, vivo Y31 5G, vivo Y05, vivo X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak T4 Lite satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo T5 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo T5 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T5 Lite için 105 dolar (4.861 TL) fiyat belirlenmişti. T5 Lite'ın önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 115 dolar (5.324 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 10 bin TL civarında olabilir. vivo T5 Lite'ın Türkiye fiyatı ile ilgili açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda vivo T5 Lite'ın ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu sayede powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Ayrıca yüksek yenileme hızı da önemli avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.