OnePlus'ın 240Hz OLED Ekranlı Telefonu Yolda! Kamerası Ortaya Çıktı

OnePlus 16'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Merakla beklenen amiral gemisi OnePlus 16'nın kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon yüksek çözünürlüğe sahip kameralar ile birlikte gelecek. Telefon ayrıca çok güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus 16'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 16'da 200 megapiksel çözünürlüğünde Samsung Isocell HP5 periskop telefoto kamera bulunacak. 1/1.56 büyüklüğündeki sensör, f/2.1 diyafram açıklığına ve 70 mm odak uzaklığına sahip olacak. Telefonda ayrıca 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera da yer alacak.

OnePlus 15'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Telefonda ayrıca 32 megapiksel çözünürlüğünde kameranın yer aldığını belirtelim. Yeni modelde de aynı çözünürlüğe sahip bir ön kamera görebiliriz.

OnePlus 16'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69 sertifikası

IP69 sertifikası Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

İddiaya göre akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden alacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemci, önceki nesle göre çok daha yüksek bir performans sergileyecek. OnePlus 15'te iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve alt ıadet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı OxygenOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. OnePlus 16 ayrıca IP69 sertifikası sayesinde belirli seviyeye akdar suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak.

OnePlus 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 15'in 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 75 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. OnePlus 16'nın önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon tahmini 80 bin TL üzeri bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

OnePlus 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 16'nın 2026 yılının son çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Yani telefon ekim, kasım veya aralık ayında tanıtılabilr. Tanıtımla birlikte yeni amiral gemisinin tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Şık tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan OnePlus 15, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.