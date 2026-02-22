Dev Bataryalı vivo X300 Ultra Geliyor! 200 MP Kamera ve Dahası

vivo'nun yeni amiral gemisi X300 Ultra'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtım tarihi ortaya çıkan vivo X300 Ultra'nın bu kez kamera özellikleri sızdırıldı. Akıllı telefon, yüksek çözünürlüğe sahip kameralar ile birlikte gelecek. Android telefon ayrıca dev batarya dâhil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

vivo X300 Ultra'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre vivo X300 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ana kamera 1/1.12 inç büyüklüğünde sensöre, Ultra geniş açılı kamera ise 1/1.28 inç büyüklüğünde sensöre sahip olacak.

Telefonda ayrıca 5 megapiksel çözünürlüğünde özel multispektral sensörü yer alacak. Bu sensör, akıllı telefon ile çekilen fotoğraf ve videolarda renk doğruluğunu arttıracak. Böylece görüntüler daha doğal ve gerçekçi görünecek. Ayrıca farklı ışık koşullarında yani güneş ışığı altında, yapay ışıklandırmanın olduğu odada veya düşük ışıkta da görüntüler hem kaliteli hem de doğru renk tonlarına sahip olacak.

vivo X300 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

vivo X300 Ultra'da 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu çok güçlü işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. vivo X200 Ultra'da ise ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite yer alıyor.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon, 6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. vivo'nun yeni amiral gemisinde 7000 mAh batarya kapasitesi buluancak. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek.

vivo X300 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X200 Ultra için 6.499 yuan (41.201 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. vivo X300 Ultra'nın 6.800 yuan (43.109 TL) civarı bir başlangıç fiyat eitketiyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

vivo X300 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip vivo X300 Ultra'nın 2026 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. vivo X200 serisinden sadece X200 ve X200 Pro Türkiye'ye gelmişti. Dolayısıyla X300 Ultra'nın da Türkiye'ye gelmeme ihtimali mevcut. Şu anda vivo X300 ve X300 Pro Türkiye'de satıldığını belirtelim.