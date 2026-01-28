240Hz Ekranlı Amiral Gemisi Geliyor! 9.000 mAh Batarya ve Dahası

OnePlus 16'nın özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda çok güçlü bir işlemci yer alacak. Amiral gemisi ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Telefon ayrıca dev batarya ve yüksek şarj hızına da sahip olacak.

OnePlus 16'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Batarya: 9.000mAh

9.000mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

100W kablolu, 50W kablosuz Ana Kamera: 200MP

200MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69 sertifikası

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 16'da Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi yer alacak. OnePlus 15'te iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve alt ıadet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Telefonda ayrıca IP69 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

OnePlus 16, LTPO OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 240Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli olan OnePlus 15'te 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, LTPO AMOLED ekran ve 165Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni modelde de 6,7 inç civarı bir ekran büyüklüğü görebiliriz.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonda 9.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Telefon ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. 100W hızlı şarj sayesinde dev batarya bile kısa sürede şarj olabilecek.

OnePlus 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 16'nın 2026 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz belli değil. Çok şık bir tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan OnePlus 15, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.