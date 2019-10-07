OnePlus 8 İlk Sızıntıları ile Heyecanlandırdı

OnePlus 7T'nin henüz çok yeni bir model olduğunu düşünsek de bu, serinin devamı hakkındaki sızıntıları durdurmuyor. OnePlus 8 yeni sızıntılarla gündeme geldi.

OnePlus 8 Yeni Detayları ile Karşınızda

Erken sızıntıları ile tanınan OnLeaks ve CashKaro, yeni OnePlus modeli hakkında önemli bazı sızıntıları paylaştı. Şirket içerisinden olduğu iddia edilen bu sızıntılara göre OnePlus 8 ile birlikte geleneksel tasarıma geri dönüş yapılacak. Özellikle arka kasada geleneksele dönüş yapacak olan şirket, bazı noktalarda ise yenilikçi hoş tasarımlara imza atacak.

OnePlus 8, 7T'nin çentiği ve 7 Pro'nun açılır çekmece sisteminin aksine ekran içinde kamera teknolojisi ile gelecek. Bunu Samsung Galaxy S10 serisindeki gibi düşünebilirsiniz. 6,5 inç boyutunda ekranla gelmesi beklenen modelin kavisli yapıya sahip olacağı da iddia ediliyor.

Bununla birlikte yeni modelin kablosuz şarj tarafında önemli adımlar atacağı ve Snapdragon 8 ailesinin en yeni ve iyi işlemcisi ile geleceği de söylenmekte. Bu noktada Snapdragon 865 iddialarını göz önünde bulundurmamız mantıklı olabilir.

OnePlus'ın yeni modelini ne zaman tanıtacağını bilmesek de, en azından altı aylık bir bekleme süresinin bulunduğunu söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan OnePlus 8 Render görüntülerine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilir, konu ile ilgili haberimize göz atabilirsiniz.