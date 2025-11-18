16 GB RAM'li OnePlus Ace 6T Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

OnePlus'ın yeni akıllı telefon modeli Ace 6T Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Peki, OnePlus Ace 6T'de işlemci tercih edildi?

OnePlus Ace 6T Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

OnePlus Ace 6T, PLR110 model numarasıyla Geekbench testinde ortaya çıktı. Android telefon tek çekirdek testinde 2 bin 981 puan, çoklu çekirdek testinde ise 10 bin 136 puana ulaştı. Bu test sonucu, telefonun en iyi grafikli mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini gösteriyor. Geekbench'te telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

OnePlus Ace 6T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Arka Kamera: 50 MP + 8 MP

50 MP + 8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 8.000mAh

8.000mAh Hızlı Şarj: 100W

100W İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Ace 6T'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan OnePlus Ace 6'da ise iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snadpragon 8 Elite işlemcisi mevcut.

Telefonun arka tarafında 50 megapikse lçözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera bulunacak. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip OnePlus Ace 6T, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak.

OnePlus Ace 6T Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 6T, kasım ayında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alan OnePlus Ace 5 ve Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip olan OnePlus Ace 5 Pro, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.